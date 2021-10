Le biopic d’Ozzy et Sharon Osbourne débarque chez Sony Pictures et Polygram Entertainment

Selon Variété, Ozzy et Sharon Osbourne se sont associés à Photos Sony et Divertissement de polygramme pour leur prochain biopic. Le film encore sans titre, qui se concentrera sur l’histoire d’amour entre les SABBAT NOIR chanteur et sa femme et manager, sera scénarisé par Lee Hall, qui travaillait auparavant sur Elton John‘s « Homme-fusée ».

« Notre relation était parfois sauvage, insensée et dangereuse, mais c’était notre amour éternel qui nous maintenait ensemble », a déclaré Sharon. « Nous sommes ravis de nous associer à Photos Sony et Polygramme pour porter notre histoire à l’écran. »

Le film est produit par Sharon et ses enfants Jack et Aimée Osbourne via leur étiquette Médias d’Osbourne (qui était également à l’origine de la Afficher l’heure documentaire « Que Dieu bénisse Ozzy Osbourne » et A&E‘s « Biographie : Les neuf vies d’Ozzy Osbourne »), aux côtés de Michèle Antoine et David Blackman de la part de Divertissement de polygramme. Andrea Giannetti supervise le développement de Sony.

Variété souligne également que la musique de SABBAT NOIR et Ozzysa carrière solo sera présentée dans le film.

L’année dernière, Ozzy a déclaré à propos du biopic : « D’après ce que j’ai compris, il s’agit de Sharon et moi et notre relation. C’est ainsi que nous nous sommes rencontrés, que nous sommes tombés amoureux et que nous nous sommes mariés. C’est mon autre moitié. Elle a beaucoup grandi avec moi et j’ai beaucoup grandi avec elle. »

« J’espère que ce sera une histoire à laquelle tout le monde pourra s’identifier », Sharon mentionné. « Vous n’avez pas besoin d’être fan de la musique, car c’est l’histoire d’un survivant. Peu importe ce que la vie vous réserve, vous vous relevez et vous recommencez. C’est juste une histoire incroyable de surmonter tout ce qui est jeté à toi dans ta vie. »

Sharon a ajouté que le film sera « beaucoup plus réel » que le REINE biopic « Rhapsodie bohémienne ». « Nous ne voulons pas que ce soit grinçant, propre et brillant et tout ça », a-t-elle déclaré. « Nous ne le faisons pas pour les enfants. C’est un film pour adultes pour adultes. »

De retour en janvier 2019, Sharon Raconté Variété qu’elle s’était approchée Danny Boyle (« 28 jours plus tard », « Ensoleillement », « Trainspotting ») sur la réalisation du film. « C’est la folie de mon enfance, grandir dans l’industrie avec un père puissant qui était un peu violent », a-t-elle déclaré.

Sharon a poursuivi en disant qu’elle « obtiendrait un inconnu complet » pour jouer Ozzy. « Son Ozzy à un très jeune âge », a-t-elle expliqué. « C’est Ozzy à 20 ans. »

Sharonpère de , ancien magnat de la musique Don Arden, est devenu connu sous le nom de « Al Capone de la pop » et le « Parrain anglais » pour ses pratiques commerciales de dur à cuire tout en supervisant la carrière d’acteurs allant de ORCHESTRE DE LUMIÈRE ÉLECTRIQUE à SABBAT NOIR. Ardenne et sa fille se sont séparées en 1982 après avoir pris la direction de Ozzycarrière solo de , épousant également le chanteur. Le père et la fille n’étaient pas en bons termes pendant près de 20 ans jusqu’à ce qu’ils se réconcilient en 2002.

Sharon a dû payer 1 million de dollars à son père dans le cadre d’un règlement judiciaire après avoir pris le contrôle de Ozzy‘s affaires.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).