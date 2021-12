Le biopic sur Robbie Williams, « Better Man », devrait être tourné en Australie

Le prochain Robbie Williams Le biopic, Better Man, commencera à tourner à Melbourne, en Australie, au début de 2022 et sera réalisé par Michael Gracey (The Greatest Showman).

Williams est l’un des artistes les plus en vue du Royaume-Uni et l’un des artistes les plus vendus de tous les temps. Il a d’abord trouvé la gloire avec le groupe Prend ça, de 1989 à 1995, puis entame une carrière solo très réussie. Le film « offrira un regard introspectif sur les expériences qui ont façonné Williams, à la fois sur et hors scène ».

Williams devrait apparaître comme lui-même, avec certaines de ses chansons « réinterprétées et recontextualisées dans le film ».

em>Variété signalée que Better Man sera distribué en Australie et en Nouvelle-Zélande par le principal distributeur de films, Roadshow Films. Les ventes internationales sont gérées par Rocket Science, basée au Royaume-Uni, qui gérait auparavant « Schumacher » et « The Trial of The Chicago 7 ».

De retour fin septembre, Robbie Williams réédité ses deux premiers albums solo vendus à plusieurs millions de dollars, Life Thru A Lens et I’ve Been Expecting You en vinyle pour la toute première fois. Les nouvelles versions des deux titres incluent une édition spéciale du vinyle blanc de Life Thru A Lens et de l’aigue-marine pour I’ve Been Expecting You.

Sortis le 24 septembre, les deux titres ont été récemment masterisés aux studios Abbey Road, sont pressés sur un vinyle épais de 180 grammes et logés dans des pochettes gatefold, reproduisant l’œuvre originale distinctive. Les deux titres sont disponibles avec des codes de téléchargement.

Initialement sorti en octobre 1997, Life Thru A Lens était le premier album solo de Williams. Il est entré dans le classement au numéro 11 mais a dû attendre près de six mois avant d’atteindre le numéro un. Il a finalement passé 147 semaines dans le Top 100 et a été certifié 8x Platine par le BPI pour des ventes au Royaume-Uni de plus de 2 millions d’exemplaires. Il comprend les singles à succès « Old Before I Die » (No.2), « Lazy Days » (No.8), « South Of The Border » (No.14), « Let Me Entertain You » (No.3) et « Angels » (n°4), ce dernier son single le plus vendu à ce jour, et élu meilleure chanson des vingt-cinq dernières années aux BRIT Awards 2005.

