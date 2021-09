Le biosimilaire Tocilizumab d’Hetero obtient une autorisation d’utilisation d’urgence de la DCGI pour le traitement du COVID

in

La société pharmaceutique Hetero a annoncé lundi avoir reçu une autorisation d’utilisation d’urgence du Drug Controller General of India (DCGI) pour sa version biosimilaire du Tocilizumab pour le traitement du COVID-19 chez les adultes hospitalisés. La société commercialisera le médicament sous le nom de marque « Tocira », a déclaré Hetero dans un communiqué.

Cette autorisation permettra aux médecins d’utiliser le médicament pour le traitement du COVID-19 chez les adultes hospitalisés recevant des corticostéroïdes systémiques et nécessitant un supplément d’oxygène, une ventilation mécanique non invasive ou invasive, ou une oxygénation extracorporelle par membrane, a-t-il ajouté.

« Cette approbation est extrêmement cruciale pour la sécurité d’approvisionnement en Inde compte tenu d’une pénurie mondiale de tocilizumab. Nous travaillerons en étroite collaboration avec le gouvernement pour assurer une distribution équitable », a déclaré le président du groupe Hetero, B Partha Saradhi Reddy. Tocira sera commercialisé par Hetero Healthcare, société associée d’Hetero, en Inde.

La branche des produits biologiques d’Hetero, Hetero Biopharma, fabriquera le médicament dans son usine dédiée aux produits biologiques, basée à Jadcherla à Hyderabad, selon le communiqué. Le Tocilizumab 400 mg/20 ml de la société est la version biosimilaire d’Actemra/RoActemra de Roche et sera disponible à partir de fin septembre, a-t-il ajouté.

