Le bipartisme de Kyrsten Sinema gagne les faveurs des républicains ⋆ .

Bien qu’elles lui coûtent le soutien de près de la moitié de son parti, les positions modérées du sénateur Kyrsten Sinema sur le salaire minimum et l’obstruction systématique ont peut-être catalysé sa popularité surprenante parmi les modérés et les républicains.

Le sondage de juillet Arizona Public Opinion Pulse (AZPOP) d’OH Predictive Insights a révélé que les deux sénateurs démocrates de l’Arizona ont un certain attrait pour les électeurs républicains.

Sinema, élue en 2018, est perçue favorablement par 37% des républicains, un changement surprenant par rapport aux critiques républicaines lors de sa campagne de 2018 contre l’ancienne sénatrice Martha McSally. Les téléspectateurs de Fox News donnent à Sinema une faveur de plus de 12 points. Cependant, Sinema est défavorable parmi 40% des démocrates, selon l’AZPOP.

« Bien qu’elle ait encore besoin d’attirer ces [Democratic] les électeurs dans son camp, la sensibilisation de Sinema aux républicains continue de porter ses fruits », a déclaré le chef de la recherche de l’OHPI, Mike Noble.

Le vote de Sinema contre l’augmentation du minimum fédéral à 15 $ dans le plan de secours COVID-19 a suscité de vives critiques parmi les démocrates. Elle était l’une des huit autres démocrates à voter contre l’augmentation des salaires. De plus, la défense par Sinema de l’obstruction systématique du Sénat a suscité un contrecoup.

“Mon soutien au maintien du seuil de 60 voix n’est pas basé sur l’importance d’une politique particulière”, a déclaré Sinema dans un éditorial pour le Washington Post. « Il est basé sur ce qui est le mieux pour notre démocratie. L’obstruction systématique oblige à la modération et aide à protéger le pays des fluctuations sauvages entre les pôles politiques opposés. »

Les démocrates ont critiqué la logique de Sinema et l’ont accusée de faire obstacle à l’élargissement des droits de vote.

Progress Arizona, une organisation de politique publique progressiste basée à Phoenix, a tweeté que le soutien de Sinema au «For the People Act» était «sans signification», à moins qu’elle ne vote pour mettre fin à l’obstruction systématique.

Le sénateur de l’Arizona, Mark Kelly, est mal vu par 67% des républicains et favorablement par plus de 80% des démocrates libéraux ou modérés, a déclaré l’OHPI. Contrairement à Sinema, Kelly est en baisse de trois points auprès des téléspectateurs de Fox News.

Sinema et Kelly ont tous deux des cotes de favorabilité statistiquement équivalentes parmi les électeurs indépendants de 46% et 47%, selon l’enquête de l’OHPI. Bien que Kelly soit soutenue à la fois par les hommes et les femmes, le sondage a montré que Sinema perdait cinq points avec les femmes.

“Alors que l’Arizona se transforme en un État de champ de bataille, les deux sénateurs démocrates de l’État apprennent à faire appel aux électeurs républicains”, a déclaré Noble. “Alors que chacun se rapproche d’une campagne de réélection, Sinema et Kelly doivent marcher sur la ligne fine en soutenant un programme démocrate au Sénat tout en empêchant les électeurs républicains et indépendants de quitter le navire.”