Le BIS fait de nouveaux progrès sur l’interopérabilité des CBDC dans le cadre d’un nouveau pilote à quatre pays

Les Banque des règlements internationaux (BIS) est sur le point d’intensifier son programme pilote de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) en une initiative transfrontalière visant à tester les accords de banque centrale utilisant plusieurs CBDC.

Le plan est le fruit du BIS Innovation Center, qui s’associera avec les quatre banques centrales de la région Asie-Océanie, à savoir la Banque de réserve d’Australie (RBA), le Banque Negara Malaisie , la Autorité monétaire de Singapour et le Banque de réserve sud-africaine .

Dans un communiqué de presse conjoint, les parties ont déclaré que le projet portait le nom de code Dunbar et qu’il “développerait des prototypes” pour des “plates-formes partagées” qui, espèrent-ils, leur permettront de conclure “des accords internationaux avec des monnaies numériques émises par plusieurs banques centrales”.

Ils ont écrit que le système pilote, espérons-le, “permettra des transactions directes entre les institutions”, une mesure qu’ils espèrent “réduire les coûts et augmenter la vitesse”.

Le pilote est le dernier d’une série de projets Innovation Hub qui seront intégrés à la création d’un “La feuille de route du G20 pour améliorer les paiements transfrontaliers. » Le G20 et d’autres grandes économies ont reconnu qu’ils sont loin derrière les crypto-monnaies lorsqu’il s’agit d’effectuer des transactions transfrontalières rapides et à faible coût, et ont exprimé leur espoir quant au rôle que les CBDC pourraient jouer dans la lutte contre l’écart.

Cependant, le problème peut-être épineux de l’interopérabilité des CDBC pourrait ralentir les progrès, car de nombreux pilotes CBDC dans les pays du monde se sont principalement concentrés sur les cas d’utilisation domestique.

Le projet Dunbar, espère la BIS, pourrait éliminer ces rides.

Les parties ont déclaré que leurs résultats seraient probablement publiés “au début de 2022” et “éclaireraient le développement de futures plates-formes pour les accords mondiaux et régionaux”. Cependant, les « prototypes techniques de plateformes partagées » seront montrés avant cela : la BIS souhaite les montrer au Singapore FinTech Festival en novembre 2021.

Le directeur de l’Innovation Hub à Singapour a déclaré que le projet pilote « poserait les bases d’une connectivité mondiale des paiements », tandis que Michele Bullock, sous-gouverneur de la RBA, a déclaré :

“L’amélioration des paiements transfrontaliers est devenue une priorité pour la communauté réglementaire internationale et un élément sur lequel nous nous concentrons beaucoup dans notre travail de politique nationale.”

Le projet BIS Parallel Nexus a précédemment affirmé avoir établi une connexion « réussie » entre les « réseaux de paiement nationaux » de Singapour et de la Thaïlande.

