Le bison avec son veau n’apprécie pas qu’une femme s’approche trop près

Dans un autre cas où un touriste n’a pas tenu compte des avertissements concernant le fait de rester à distance des bisons, une femme du parc d’État de Custer dans le Dakota du Sud a appris une douloureuse leçon samedi lorsqu’elle s’est approchée trop près d’un avec son veau.

La femme non identifiée a été projetée au sol par la maman bison mais a heureusement évité toute blessure grave, comme le rapporte le Rapid City Journal.

« À part quelques bosses et contusions, elle allait bien », a déclaré au Journal Kobee Stalder, responsable du programme des services aux visiteurs du parc. « Nous sommes très chanceux à cet égard qu’aucune blessure plus grave n’ait été subie au cours de cet incident.

“Malheureusement, ils se sont approchés un peu trop près et la dame a été renversée par un buffle.”

Le couple retournait à leur cabane près du magasin général après avoir assisté à un mariage au pavillon lorsqu’ils ont remarqué un troupeau de bisons dans le champ du festival des arts, où l’incident s’est produit. Une ambulance a été appelée sur les lieux, mais la femme a réussi à partir d’elle-même.

Le parc conseille aux visiteurs de rester à au moins 100 mètres des bisons, et des panneaux d’avertissement indiquant que les bisons sont dangereux sont affichés dans tout le parc.

“Nous encourageons les visiteurs à faire un effort conscient pour leur donner leur espace”, a déclaré Stalder au Journal. « Que cette vache se sente menacée ou que cette personne qui marche ne se soit pas rendu compte qu’elle était entre une vache et un veau, nous n’en sommes pas très sûrs, mais elle était suffisamment proche pour modifier le comportement de cet animal. »

Stalder a également déclaré à l’Idaho Statesman : « Nous faisons de notre mieux pour informer nos visiteurs qu’ils doivent voir les bisons à une distance d’au moins 100 mètres et que la meilleure façon de les voir est de la sécurité de leurs véhicules. Mais s’ils les rencontrent alors qu’ils sont sur un sentier, ils devraient leur laisser une large place. »

De toute évidence, la dernière rencontre aurait pu être bien pire. L’été dernier à Custer State Park, un bison a chargé une femme et l’a jetée en l’air et hors de son pantalon lorsque son jean s’est accroché à la corne du bison. La femme a perdu connaissance mais a échappé à des blessures graves alors que le bison s’enfuyait avec son pantalon.

Ce que Stalder a dit à KEVN après cet incident effrayant est une bonne règle à suivre lors de la visualisation de bisons :

« Vous pouvez réellement prendre votre pouce et le tenir contre votre œil et si votre pouce couvre tout l’animal, cela signifie que vous êtes à une distance de sécurité, mais s’il y a une partie de l’animal qui dépasse de chaque côté de votre pouce, cela signifie que vous êtes trop près et que vous devriez reculer et laisser à cet animal beaucoup d’espace.

Photo générique d’un bison avec son petit à Custer State Park avec l’aimable autorisation de Wikipedia Commons.