bitbank, une société d’échange de bitcoins et de crypto basée au Japon, a annoncé que les performances de son moteur de correspondance d’échange ont été améliorées avec succès.

Plus précisément, le débit de commande du moteur de correspondance de bitbank est maintenant environ quatre fois plus élevé qu’auparavant.

Avec les modifications apportées par bitbank à l’architecture système du moteur de correspondance, le niveau d’exécution a été considérablement amélioré par rapport à la version précédente.

En conséquence, bitbank a permis aux utilisateurs d’exécuter des commandes avec une stabilité et une vitesse plus élevées comme suit :

Performances d’acceptation de la commande : Environ. 4x plus élevé

Performances d’exécution : Environ. 2x plus élevé

Performances de réponse de l’API : Environ. 1,5 fois plus élevé

Récemment, le marché des actifs cryptographiques a été en plein essor avec des transactions actives par des investisseurs étrangers et individuels. Dans ces circonstances, nous considérons notre système commercial comme une bouée de sauvetage importante dans un échange de crypto-actifs. En octobre 2019, nous avons procédé à un renouvellement à grande échelle du moteur de matching. Cette fois, la capacité de traitement a été encore améliorée d’environ 4 fois par rapport à la version précédente. En réponse à la poursuite de l’expansion attendue des transactions des investisseurs individuels sur le marché, nous fournirons un système qui leur permettra de négocier dans un environnement commercial sûr et sécurisé. bitbank continuera à revoir la configuration de son système de manière continue pour s’assurer qu’il n’y a pas de retards dans l’acceptation et l’exécution des ordres même pendant la période de volume de transactions élevé et s’efforcera de fournir des services de haute qualité pour améliorer la satisfaction de la clientèle. De plus, afin de fournir un environnement commercial plus confortable, nous nous efforcerons d’améliorer nos services et de proposer de nouvelles fonctionnalités en répondant aux demandes des clients.

– L’équipe bitbank

