“Le bitcoin a effectivement remplacé l’or”, déclare le milliardaire en capital-risque Chamath Palihapitiya ZyCrypto

Chamath Palihapitiya dit que Bitcoin a “efficacement remplacé l’or” comme couverture contre l’inflation. Son point de vue est le dernier du long discours en cours sur Bitcoin par rapport à l’or. Les preuves indiquent cependant que Bitcoin prend le dessus dans l’argument.

Le capital-risqueur milliardaire Chamath Palihapitiya a recommandé Bitcoin comme couverture ultime contre l’inflation, affirmant qu’il pense que Bitcoin a “efficacement remplacé l’or” et continuera de le faire dans ce rôle.

Palihapitiya, qui est le PDG de Social Capital, un investisseur en série et un ancien cadre supérieur de Facebook, a fait cette déclaration dans une interview avec le présentateur de CNBC Delivering Alpha, Scott Wapner.

Sa position est guidée par ses préoccupations concernant l’inflation contre laquelle il se couvre avec trois types d’actifs dans l’intervalle. Palihapitiya a déclaré que les actifs qu’il utilisait comme couvertures contre l’inflation comprenaient des actions de sociétés à hyper-croissance, des entreprises génératrices de trésorerie et une poignée d’actifs, comme le bitcoin, qui ne correspondent pas aux deux premiers.

Il poursuit en expliquant que les entreprises à hyper-croissance sont des entreprises qui connaissent une croissance de 50 % ou plus chaque année, citant Sofi, Opendoor Technologies et Clover Health, qu’il a toutes aidé à amener le public à travers des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) comme exemples. . Cependant, une entreprise manquante importante parmi ses exemples était Tesla.

Interrogé sur ses avoirs dans Tesla, Palihapitiya, qui n’avait que des éloges pour la société de véhicules électriques, a révélé qu’il avait vendu ses actions Tesla pour financer d’autres investissements.

Notamment, Palihapitiya avait précédemment prédit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 200 000 $ à long terme, mais s’est abstenu de donner des prédictions lors de cette interview. Il a seulement déclaré qu’il s’agissait d’une “grande couverture contre-intuitive” qui devait devenir très grande et qu’il serait très difficile de tuer par le biais de réglementations en raison de sa nature entièrement peer-to-peer.

De manière significative, le discours or contre Bitcoin dure depuis longtemps, car de nombreux acteurs clés du marché en sont venus à considérer Bitcoin comme de l’or numérique. Certains préfèrent même Bitcoin au métal brillant pour sa facilité d’achat et sa portabilité aisée. Un rapport Bloomberg d’avril soutient qu’il s’agit d’un sentiment croissant car il a présenté des preuves que d’énormes quantités de capitaux avaient afflué du marché de l’or vers le marché Bitcoin. L’article soutient fermement que le bitcoin est devenu un actif alternatif anti-fiat, un rôle qui était auparavant attribué à l’or.

Une enquête plus récente rapportée par Bitcoin Magazine, dans laquelle l’Association russe des courtiers en devises a interrogé les investisseurs russes pour évaluer leur perception du Bitcoin et des crypto-monnaies, soutient également l’affirmation de l’article de Bloomberg. L’enquête a révélé que la grande majorité des personnes interrogées ont déclaré qu’elles préféraient Bitcoin à l’or et au forex, avec près de 77% des personnes interrogées dans l’enquête disant que Bitcoin et les crypto-monnaies sont l’investissement “le plus prospectif” sur leur radar.

De même, Robert Kiyosaki, auteur du livre à succès Rich Dad Poor Dad, a récemment averti que les investisseurs devraient « obtenir de l’or, de l’argent, du bitcoin et de l’éthereum » avant « le plus grand krach de l’histoire ». Bien que le sentiment du marché de Bitcoin parmi certains grands investisseurs soit encore mitigé, car certains sont toujours assis sur la clôture sur Bitcoin. Pour le milliardaire Ray Dalio, le bitcoin est comme une version numérique de l’or, mais il préfère toujours la réserve de valeur physique lorsque tous les facteurs sont pris en compte.