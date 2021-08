Le Bitcoin approche-t-il des 50 000 $ ?

Le prix du Bitcoin maintient un support au-dessus de 42 000 $ et pourrait faire face à une résistance proche de 50 000 $ selon les analystes du marché. La tendance haussière à court terme reste intacte malgré plusieurs replis de surachat qui ont été résolus à la hausse. Le prix du Bitcoin approche les 50 000 $ ?

Rappelons que le week-end a été mitigé : il y a eu une hausse en route vers 48.000 USD et un rejet important à ce niveau. Mais Bitcoin s’est déjà remis de toutes ses pertes.

Étant donné que les conditions sont globalement favorables à une force continue, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant le prochain mouvement haussier. Actuellement, la crypto-monnaie s’élève à 46 300 USD selon ce qui est indiqué dans notre outil interne, crypto en ligne.

Walmart recherche un responsable de produits crypto pour booster sa stratégie de monnaie numérique

La grande entreprise de vente au détail nord-américaine Walmart est à la recherche d’un expert expérimenté en crypto-monnaie capable de développer et de conduire une stratégie de monnaie numérique ambitieuse. Et, une feuille de route produit.

Dans l’offre pour le poste, Walmart indique qu’il recherche une personne ayant des antécédents de direction et de développement d’entreprises. Avec au moins 10 ans d’expérience dans la gestion de produits / programmes et le marketing de produits basés sur la technologie. Le candidat idéal doit avoir une expérience dans le Bitcoin, les crypto-monnaies et les technologies liées à la blockchain. Ainsi qu’une connaissance approfondie de l’écosystème crypto et de ses principaux acteurs.

Walmart a fait allusion à l’orientation de sa future stratégie de monnaie numérique en notant qu’elle permet déjà un « large éventail d’options de paiement pour ses clients ». Bien que pas encore dans les crypto-monnaies. Dès 2019, Walmart avait déposé un brevet pour une monnaie numérique basée sur la blockchain. Et, soutenu par le dollar américain, il était, à l’époque, similaire aux premières propositions de Facebook pour ce qui était alors connu sous le nom de Balance.

Microsoft entend utiliser le réseau blockchain Ethereum pour lutter contre le piratage

Le système d’exploitation Windows et la suite de productivité Office ont toujours été au sommet de toute plate-forme de piratage. Il n’est donc pas surprenant que Microsoft, le développeur des deux produits, travaille dur pour mettre en place des mesures anti-piratage.

Dans un nouvel article publié par le département de recherche de Microsoft, avec la participation de chercheurs d’Alibaba et de l’Université Carnegie Mellon. La société de logiciels basée à Redmond a étudié un système d’incitation basé sur la blockchain pour renforcer les campagnes anti-piratage.

Comme le suggère le titre de la recherche, « Argus : un système d’incitation entièrement transparent pour les campagnes anti-piratage ». Le nouveau système de Microsoft s’appuie sur l’aspect transparence de la technologie blockchain. Construit au-dessus du réseau blockchain Ethereum, Argus vise à fournir un mécanisme d’incitation sans confiance. Tout en protégeant les données collectées auprès de la population anonyme ouverte des lanceurs d’alerte de piratage.

La fintech Leonteq étend son offre de crypto-monnaie en Europe

Suite à l’expansion réussie de son service de crypto-monnaie dans sa Suisse natale, la société fintech Leonteq a maintenant lancé un effort de collaboration avec ICF Bank. L’une des principales banques de négoce de titres en Allemagne, pour apporter des crypto-monnaies aux investisseurs institutionnels en Allemagne et en Autriche.

Bien considéré sur les marchés suisses, notamment en étant «le premier certificat de courte durée au monde en Bitcoin en 2017. Ainsi que le premier convertible inverse au monde en Bitcoin en 2019». L’entreprise est maintenant prête à prendre d’autres mesures dans l’espace émergent.

