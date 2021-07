Le bitcoin baisse aujourd’hui et atteint la barre des 30 000 USD

in

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Bitcoin a une baisse ce 19 juillet, mais d’autres crypto-monnaies dépassent le pourcentage de baisse.

Le bitcoin (BTC) a aujourd’hui baissé et, avec lui, bon nombre des principales crypto-monnaies. La proximité de Bitcoin à la limite de 30 000 USD fait craindre à de nombreux analystes une baisse plus importante, car un effondrement “psychologique” franchissant cette ligne provoque la panique et la vente de nombreux acteurs du marché, en particulier les nouveaux investisseurs.

Ce lundi 19 juillet, à 10h15 heure de New York, le prix de la principale crypto-monnaie est de 30 609,42 $ USD, 3,53% inférieur à celui de dimanche à cette même heure. Le volume des transactions a également été faible, 33,51 % de moins que la moyenne des 30 derniers jours, ce qui indique un début de jordada plutôt faible. La plus forte baisse a commencé ce matin, lorsqu’elle est passée d’environ 31 800 $ US à 4 heures du matin aux prix actuels. Vous pouvez les voir sur le graphique CryptoMarkets :

Image des marchés Crypto

Cependant, Bitcoin n’est pas celui avec la plus grosse chute des principaux. Ethereum (ETH) s’est réveillé 7,07 %, Cardano (ADA) 5,31 %, XRP 4,67 %, Polkadot (DOT) 9,14 % et Solana (SOL) 10,25 %, pour n’en nommer que quelques-uns.

Deux cas que l’on pensait augmenter pour des raisons particulières et pourtant sont également en baisse sont frappants. Il s’agit de Binance Coin, un jeton dont il y a eu une brûlure massive aujourd’hui (la combustion entraîne généralement des augmentations, généralement). Le prix du BNB a chuté de 7,64 % aujourd’hui, par rapport à son prix à la même heure hier.

Un autre cas frappant est Dogecoin (DOGE) qui ne semble plus répondre aux tentatives du PDG de Tesla, Elon Musk, de le gonfler. Comme nous le racontions ce dimanche, Musk a de nouveau utilisé Twitter pour maintenir son soutien à DOGE : il a mis une photo de profil avec des lunettes à l’effigie du chien. Mais la pièce n’a que légèrement augmenté puis est redescendue. Aujourd’hui, en fait, il est inférieur de 9,27% à celui d’hier à la même heure et est au prix de 0,17 USD.

