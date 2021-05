Le Bitcoin (BTC) tombe-t-il à 20 000 $ comme le suggère cette tendance ?

Certains analystes financiers prédisent un nouveau mouvement baissier pour Bitcoin (BTC/USD). Melissa Lee de CNBC s’est entretenue avec les traders de Fast Money Courtney Dominguez, Tim Seymour, Guy Adami et Steve Grasso au sujet du modèle de mouvement de Bitcoin.

Selon Domínguez, le prix du Bitcoin pourrait encore baisser beaucoup plus bas que le niveau actuel en raison de certains signes qui fonctionnent contre la crypto-monnaie. Il a noté que la plupart des mouvements en ce moment sont basés sur des spéculations. Il a ajouté que Bitcoin pourrait empirer à mesure que de plus en plus d’organisations commencent à suspendre les paiements Bitcoin pour leurs biens et services, tout comme Tesla l’a fait.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Plus de gens peuvent être prêts à vendre leur Bitcoin en supposant qu’il baisse. Dominguez a déclaré qu’avec plus de marchands prêts à vendre leur Bitcoin maintenant que l’année dernière, ce n’est pas un bon signe pour le jeton.

Bitcoin va chuter à 20 000 $

L’analyste financier et stratège boursier Carter Worth a fait une prédiction intéressante sur le mouvement du Bitcoin. Il dit que le modèle de mouvement actuel de Bitcoin suggère que la crypto-monnaie la plus précieuse est susceptible de revoir le niveau de 20 000 $, qui a atteint son niveau record en décembre 2017.

Il dit qu’il y a beaucoup en jeu par rapport à il y a un an parce que l’argent impliqué sur le marché est beaucoup plus élevé.

Volatilité du Bitcoin et montée des actions meme

Un autre analyste, Steve Grasso, a souligné que la récente augmentation des actions de mèmes n’était pas corrélée à la baisse du Bitcoin. Il a noté que bien que certains investisseurs vendent leur Bitcoin pour acheter d’autres actions, l’impact ne se fera pas beaucoup sentir sur les actions basées sur les mèmes. Grasso est d’accord avec Carter Worth en ce qui concerne la volatilité des prix du Bitcoin. Il a affirmé que les gens sont devenus complaisants à propos des crypto-monnaies et «laissent simplement l’argent voyager».

partenaire-cta-block-v2-generic, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent