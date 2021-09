Le bitcoin chute jusqu’à 15% en quelques heures. L’ETH n’échappe pas à la marée baissière. La chute va-t-elle continuer ?

Bitcoin a fini par échapper à la volatilité à la baisse, chutant jusqu’à 15% en quelques heures. L’ensemble du marché de la cryptographie a été affecté par cette baisse, y compris l’ETH qui a atteint un creux de 2 807,18 $.

Maintenant, il semble que le pire soit passé, car les prix ont commencé à se redresser. Le BTC se négocie à 42 986,37 $, accumulant une légère perte de 0,73 % au cours des dernières 24 heures, tandis que l’ETH est à 3 021,76 $, gagnant 0,57 % au cours de la même période.

Tout indique que la vague de ventes généralisée sur l’ensemble du marché des actifs a été tirée par la crise immobilière en Chine, qui est précipitée par la méga-dette d’Evergrande, qui dépasse les 300 000 millions de dollars.

L’incapacité de l’immobilier d’Evergrande à faire face à des dettes qui expirent cette semaine, génère une grande vague de peur, car la faillite de celui-ci pourrait entraîner l’ensemble du secteur immobilier en Chine et même dans d’autres pays asiatiques.

Les actions de l’entreprise ont chuté jusqu’à 10 %. Le Hang Seng, le principal indice boursier de Hong Kong, a chuté de 7%. La marée s’est propagée quelques heures plus tard aux marchés nord-américain et européen.

Bitcoin chute, mais la force haussière reste dominante

Alors que la marée baissière tournait, 2 000 BTC sont entrés en bourse en une seule transaction. Cependant, une opération contraire nous montrerait rapidement que les taureaux sont plus forts, puisque plus de 4 000 BTC ont laissé les échanges à un portefeuille qui a très sûrement profité de la remise pour en accumuler davantage.

Indicateur d’entrée et de sortie Bitcoin sur les échanges. Examen rapide des analystes DivXMaN. Source : CryptoQuant.

De plus, l’indicateur de réserves BTC sur les bourses a également donné un signal haussier lorsque le prix a chuté. L’analyste DivXMan nous montre comment cet indicateur Bitcoin est tombé à un plus bas jamais vu depuis 2018, lorsque le prix était d’environ 6k-7k. Nous savons déjà ce qui s’est passé ensuite.

L’indicateur boursier de Bitcoin sur les bourses tombe à un plus bas jamais vu depuis 2018. Revue rapide de l’analyste DivXMaN. Source : CryptoQuant.

Le graphique hebdomadaire reste haussier

La tendance à moyen/long terme reste intacte malgré la chute du Bitcoin. Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA sont croisées à la hausse et peuvent fonctionner comme des supports dynamiques.

Le SMA de 200 semaines est inférieur au prix, ce qui nous indique une grande tendance haussière historique.

La dernière baisse peut être une simple extension du pullback avant de continuer à la hausse. Pour que le scénario soit inquiétant, il faut que le support à 40 100 $ soit cassé.

Analyse du graphique hebdomadaire Bitcoin à mesure que le prix baisse. Source : TradingView.

Il faut encore attendre cela pour confirmer une reprise de la tendance

Force est de constater que la chute n’est pas passée inaperçue, et les taureaux n’ont pas encore réussi à reprendre totalement le contrôle.

Sur le graphique BTC vs USDT, nous voyons une inclinaison baissière à court terme. Cependant, l’incapacité à marquer un plus bas plus bas et le fort rejet des prix bas sont de bons premiers signes d’un possible retournement.

Pour confirmer que les acheteurs ont repris le contrôle, la résistance à 43 844 $ doit être cassée, et une succession de bas et de hauts de plus en plus hauts doit commencer.

Graphique BTC vs USDT avec des bougies de 4 heures. Source : TradingView.

L’ETH reste fort

Malgré le fait que lorsque Bitcoin tombe, Ethereum le fait aussi, cette fois, cela n’a pas trop fait mal.

Nous voyons comment la tendance reste haussière, grâce aux plus bas continus et aux plus hauts plus élevés observés sur le graphique hebdomadaire.

Maintenant, le prix semble avoir trouvé un support au-dessus de 2 884 $. Très probablement, le creux de la baisse a déjà été atteint et de nouveaux sommets historiques suivront. Néanmoins, la volatilité actuelle mérite d’être surveillée.

Graphique hebdomadaire ETH contre USDT. Source : TradingView.

