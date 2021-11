« Le bitcoin de plus de 60 000 $ est un signe clair de problèmes dans l’économie américaine », déclare Peter Thiel

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Pour Thiel, la forte demande de Bitcoin en dollars américains répond aux problèmes inflationnistes auxquels l’économie américaine est confrontée.

Le co-fondateur de PayPal et Palantir Technologies, Peter Thiel, a assuré que derrière la forte augmentation capitalisée par Bitcoin ces dernières semaines pourraient se trouver les forts problèmes inflationnistes qui attendent l’économie américaine.

Prix ​​du Bitcoin et signaux sur l’économie

Les remarques de Thiel sont intervenues lors de la National Conservaism Conference (NatCon) qui s’est tenue hier en Floride, où le milliardaire a souligné que le prix élevé du Bitcoin pourrait être traduit comme un signe que l’économie américaine est confrontée à de forts niveaux d’inflation, ceux-ci étant principalement dus à l’augmentation de la offre pour la monnaie numérique en dollars.

À cet égard, Thiel a commenté :

« Vous savez, 60 000 $ par Bitcoin, je ne suis pas sûr que l’on doive acheter de manière agressive … ce qu’il nous dit sûrement, c’est que nous traversons un moment de crise. »

Les commentaires de l’investisseur milliardaire interviennent près de deux semaines après que Bitcoin a capitalisé les prix au-dessus de 60 000 $ pour la première fois après la baisse observée au cours du deuxième trimestre de 2021. Gardez à l’esprit que le gouvernement américain traverse également actuellement une crise. un moment complexe par rapport à leurs finances, précisément à cause des plafonds d’endettement enregistrés et de l’impression accélérée de dollars observée durant la première année de la pandémie, précisément pour le financement de programmes de soutien aux Américains les plus touchés par la crise.

Les calculs présentés par les analystes indiquent que l’inflation enregistrée par les États-Unis a augmenté à un rythme très rapide au cours de cette période par rapport aux 30 dernières années. De son côté, le président de la FED, Jerome Powell, a assuré que les taux d’intérêt resteraient toujours proches de zéro, mais qu’ils réduiraient progressivement les rachats d’obligations.

Désolé de ne pas acheter de Bitcoin

Quant à Thiel, ses déclarations interviennent après que le milliardaire a admis regretter de ne pas avoir acheté plus de Bitcoin avant qu’il n’atteigne 60 000 dollars l’unité.

En tant que tel, Bitcoin a connu sa hausse la plus notable ces derniers temps après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé le premier ETF basé sur les contrats à terme de la monnaie numérique il y a quelques semaines. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un instrument entièrement lié à la crypto-monnaie, il constitue une première approche entièrement réglementée pour les investisseurs institutionnels intéressés par le BTC.

Rappelons que Thiel n’est pas étranger aux monnaies numériques et à la technologie Blockchain, du moins en termes d’investissement, puisqu’il a du capital investi dans d’autres projets tels que BitDAO et EOS.

