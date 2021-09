Le Bitcoin est-il un actif purement spéculatif ? Rois y croit

in

L’ancienne trésorière américaine a ajouté sa voix au débat en cours sur l’avenir des principales crypto-monnaies. À son avis, XRP est supérieur à la fois au Bitcoin (BTC / USD) et à l’Ethereum (ETH / USD), bien qu’il y ait beaucoup de gens qui seront complètement en désaccord avec son opinion.

Selon Rios, Ethereum et Bitcoin sont des actifs purement spéculatifs par rapport à Ripple (XRP/USD).

Rios dit que XRP est meilleur que BTC et ETH pour les paiements

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le 43e trésorier des États-Unis a déclaré que le XRP joue un rôle important en permettant les paiements transfrontaliers. Selon elle, les deux principaux actifs cryptographiques (BTC et ETH) n’ont pas de proposition de valeur comparable convaincante.

Ríos renforce également son point de vue en mentionnant la dernière décision de la Chine d’interdire le commerce de crypto-monnaie. Le gouvernement chinois a été très sérieux dans ses objectifs de suppression des activités de commerce d’actifs numériques à l’intérieur des frontières chinoises. La dernière interdiction fait partie de la longue liste du FUD alors que le gouvernement défend sa décision sur la base de la facilitation continue du blanchiment d’argent par les crypto-monnaies.

Peu de temps après l’annonce, le marché de la crypto a connu un léger recul avant de se redresser progressivement.

Maintenant, Rios est devenu l’une des rares personnes à remettre en question la viabilité d’actifs comme BTC et ETH, bien qu’il soutienne XRP depuis plusieurs mois. Elle est non seulement une partisane, mais siège également au conseil d’administration de Ripple. En plus de louer le XRP pour son rôle dans la facilitation des paiements, Ríos a également loué sa “crédibilité” contrairement au Bitcoin, qui est étiqueté comme “la monnaie du crime sur le dark web”.

De nombreux passionnés de crypto sont en désaccord avec Rios

Bien qu’il y ait peu de gens qui soutiennent le point de vue de Rio, de nombreux passionnés de crypto ont remis en question son récent tweet déclarant que Bitcoin et Ethereum ne trouvent de valeur que dans la spéculation. Bitcoin, en particulier, est de plus en plus reconnu dans le monde en tant qu’actif utilisé pour faciliter les paiements.

L’actif cryptographique sert désormais de réserve de valeur numérique pour de nombreux individus et organisations. Et récemment, El Salvador a adopté l’actif numérique comme monnaie. Ces développements récents ont prouvé que Bitcoin n’est pas seulement précieux en tant qu’actif spéculatif, mais également en tant que réserve de valeur et à des fins de transaction.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent