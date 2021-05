Réserve d’or de valeur

Le Bitcoin est «l’une des meilleures spéculations de tous les temps», déclare Bill Ackman, investisseur milliardaire

Tout en se reprochant de ne pas comprendre les cryptos, il a averti que l’inflation n’est «pas temporaire» et que la Fed «va devoir relever les taux» car au niveau actuel, «il y a un très bon risque de surchauffe de l’économie».

L’investisseur milliardaire Bill Ackman dit qu’il pourrait se donner un coup de pied «pour ne pas comprendre» les crypto-monnaies.

S’exprimant lors d’un événement WSJ, Ackman a déclaré qu’il aimait la crypto et la technologie qui la sous-tend, mais en même temps, «il n’y a pas de valeur intrinsèque», qui pour lui est motivée par la génération de trésorerie.

“Vous devez être en mesure de construire un calcul de flux de trésorerie actualisé”, a-t-il déclaré sur la raison pour laquelle il n’investit pas dans Bitcoin, et en tant que tel, il conseille de ne pas mettre une grande partie de votre valeur nette dans un ou plusieurs cryptos plutôt que dans quelque chose de “plus durable.”

«Je pense que la cryptographie est un phénomène fascinant. Je pense que c’est une technologie brillante, et je m’en veux de ne pas la comprendre; c’est l’une des meilleures spéculations de tous les temps … Mais ce n’est pas un endroit où je me sentirais personnellement à l’aise d’investir une quantité significative d’actifs. Par conséquent, je n’investirais pas les actifs de notre entreprise.

Au cours de l’événement, tout en révélant un investissement dans Domino’s Pizza, il a également parlé des politiques de la Réserve fédérale.

Ackman a averti que l’inflation n’était «pas temporaire». L’inflation américaine a bondi de 4,2% en avril contre 2,6% le mois précédent – le plus haut depuis 2008. Tout, du cuivre, du bois, de l’énergie, du logement et du Bitcoin, prend de la valeur.

«Tout gonfle. Cela est motivé par une histoire unique. Les gens sortent d’une pandémie avec l’esprit sans fin qui vient d’être enfermé. »

Et c’est pourquoi la Fed pourrait devoir relever les taux d’intérêt parce que «là où ils sont, il y a un très bon risque de surchauffe de l’économie». Au Wall Street Journal Future of Everything Festival, il a déclaré:

«Je pense qu’ils vont devoir augmenter les taux, c’est sûr. Et je pense qu’ils ont ajusté leur politique, à mon avis, juste au mauvais moment. Une politique préventive contre l’inflation, je pense, est une meilleure approche, en particulier dans un monde où nous avons une relance économique massive et massive.

Commentant les chiffres du chômage, il a dit que ce n’est pas dû à une faiblesse de l’économie, qui est «écrasante», et que les entreprises sont en plein essor. Ajoutant que l’augmentation des salaires est bonne pour les travailleurs et l’économie, a déclaré Ackman,

«Il y a beaucoup d’emplois; les gens n’ont pas eu à travailler en partie à cause de la relance… Lorsque les allocations de chômage reculeront et qu’une partie de la relance se dissipera, il y aura davantage de main-d’œuvre. »

