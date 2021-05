Le Bitcoin et les crypto-monnaies émergent comme une sorte d’“ or numérique ”

Réserve d’or de valeur

Larry Summers: Bitcoin et crypto-monnaies émergent comme une sorte d’“ or numérique ”

L’ancien secrétaire au Trésor souhaite également que la Fed soit «un peu plus agressive» dans son approche des CBDC.

L’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers (D) a appelé l’or numérique Bitcoin lors d’une réunion virtuelle sur l’économie internationale lorsqu’on lui a demandé s’il considérait Bitcoin et les monnaies numériques comme un grand défi pour le système du dollar américain. Summer a dit la semaine dernière,

«Je pense que Bitcoin, et peut-être la crypto plus généralement, émerge comme une sorte d’or numérique.» «Il existe une sorte de convention sociale autour des actifs ultimes de protection contre les risques. Je pense qu’il y a de bonnes chances qu’ils occupent ce créneau. Ils constituent une offre intrinsèquement limitée, et de plus en plus de gens décident d’occuper ce créneau. Donc, ma meilleure estimation est qu’ils sont là pour rester. “

Ce n’est pas la première fois que Summers partage des opinions positives sur Bitcoin; il a dit plus tôt cette année qu’il était là pour rester.

Cette fois, il a parlé de la révolution des paiements. La façon dont les paiements s’effectuent a fondamentalement changé, et «il est probable qu’elle changera à nouveau fondamentalement», a-t-il déclaré.

Cependant, Summers, qui était l’ancien conseiller économique principal du président Obama, estime qu’il existe un «risque extrêmement faible» que la Réserve fédérale perde la capacité de réguler l’économie américaine en s’intéressant à la manière dont l’Argentine l’a fait.

«Ce n’est pas quelque chose qui va arriver de sitôt.»

Mais il a dit que les États-Unis doivent être attentifs au côté géopolitique de la maison de la politique étrangère afin que sa capacité à poursuivre des sanctions ne soit pas diminuée lorsque le dollar perd un monopole en tant que moyen de paiement international.

«Sur le plan international et pour des raisons d’efficacité et de paiement maximales, je pense que mon instinct serait d’être un peu plus agressif en pensant aux monnaies numériques des banques centrales que je ne le pense.

Bien qu’il s’inquiète de la stratégie à la traîne de la Fed sur les CBDC par rapport aux autres banques centrales, il ne s’inquiète pas encore du fait que ce soit une menace fondamentale pour notre capacité à faire de la politique monétaire.

