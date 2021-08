Le Bitcoin et l’Ethereum de Rockstar Gene Simmons se sont massivement appréciés – Voici les prix qu’il a obtenus à ⋆ Crypto new media

Le leader légendaire du groupe Kiss, Gene Simmons, discute de son parcours dans la cryptographie et de sa plongée dans le secteur.

Dans une nouvelle interview avec CNBC, la rockstar dit qu’il a sauté dans la crypto au début de la pandémie de Covid-19 après avoir eu une conversation avec le célèbre taureau Bitcoin et le co-fondateur de l’échange crypto Gemini Tyler Winklevoss.

«Je suis allé en grand. J’ai investi quelques millions dans Bitcoin alors qu’il était d’environ 10 000 $.

Simmons se dit « hodler » et prédit que le prix du Bitcoin atteindra 60 000 $ d’ici le début de l’année prochaine. Simmons dit également que lorsque Bitcoin a plongé en mai à moins de 30 000 $, il en a acheté plus.

«Et je suis ce qu’on appelle un« hodler »… Au début de l’année prochaine, nous serons entre 55 000 $ et 60 000 $. Alors je suis à fond. J’en mets plus. Quand il y a eu un gros creux et qu’il est descendu à moins de 30 000 $ ou quelque chose du genre, j’en ai mis plus.

Bitcoin se négocie à 45 295 $ au moment de la rédaction, selon CoinGecko.

Le chanteur principal de Kiss dit également qu’il détient Ethereum (ETH) dans son portefeuille, qu’il déclare avoir acheté à environ 900 $. Il dit qu’il a environ 14 ETH.

Dans le passé, Simmons a réussi à posséder le Bitcoin fork Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) et l’actif de paiement numérique XRP.

Plus tôt cette année, Simmons a déclaré qu’il avait investi 300 000 $ dans le concurrent d’Ethereum Cardano (ADA).

je

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail cryptographiques directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Cesare Andrea Ferrari