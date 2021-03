Le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars au cours de ce cycle, dit Raoul Pal

Bitcoin a récemment réussi à frapper un nouvel ATH et la pièce du roi a dépassé les 60 000 $.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie dans le rouge et la pièce est au prix de 59 934,11 $. Il y a eu toutes sortes de prédictions optimistes sur le prix du BTC, et Raoul Pal en a récemment abandonné une nouvelle.

Il a récemment déclaré qu’un prix de 1 million de dollars sur Bitcoin pourrait être envisagé pour ce cycle haussier.

Dans une interview avec Peter McCormack sur le podcast What Bitcoin Did, Pal a déclaré que la marque à sept chiffres était son objectif de cycle haussier maximal pour la crypto-monnaie phare si le graphique BTC devenait parabolique dans la mesure où il l’avait fait lors des cycles précédents.

«J’ai culminé à un million mais pas pour ce cycle, mais il est possible que nous dépassions. J’utilise donc simplement la droite de régression et la tendance de la [logarithmic] échelle, et fondamentalement, il dit quelque part entre PlanB [stock-to-flow model prediction], et 400 000 $, c’est juste, mais il pourrait en fait faire une hyperextension pour atteindre le niveau de la tendance de 2013 qui nous donnerait 1 million de dollars », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi et a publié ceci: «Je pense donc que c’est légèrement plus élevé que ce que les gens pensent, donc je ne pense pas que cela atteigne 1 million de dollars, mais nous avons des institutions qui arrivent, qui sait comment cette dynamique change.»

Bitcoin doit surmonter certains obstacles

Il s’est également assuré de surmonter certains obstacles clés que Bitcoin devra surmonter dans son chemin vers son sommet de cycle, y compris l’offre publique initiale (IPO) de Coinbase.

«L’autre chose que les gens doivent garder à l’esprit est qu’il y a quelques obstacles de prix auxquels les gens n’ont pas pensé», a-t-il déclaré.

Il a expliqué que «Le premier est l’introduction en bourse de Coinbase. Si vous êtes une institution qui veut acheter Bitcoin et que vous devez passer par tout ce rigmarole pour le faire approuver, et l’introduction en bourse de Coinbase sort, et c’est une entreprise de 60 milliards de dollars, et vous pouvez vous en tenir à quelques milliards, c’est un proxy assez bon pour un certain temps. Je suppose donc que cela va éliminer une forte demande des institutions à court terme. »