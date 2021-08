Le Bitcoin ralentit à 50 000 $, va-t-il commencer à reculer ?

Après de longs mois de dure correction, Bitcoin a maintenant réussi à récupérer 50 000 $. Immédiatement après avoir atteint un niveau aussi important, les taureaux ont montré un peu d’épuisement, ce qui nous amène à nous demander si une correction pertinente est en route.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 49 233,87 $, accumulant une perte de 2,12 % au cours des dernières 24 heures, mais maintenant un gain de 5,51 % au cours des 7 derniers jours.

Malgré la légère faiblesse des taureaux, le positivisme reste intact chez les analystes. Même si certaines mesures n’ont pas été entièrement récupérées.

Un examen rapide de BabyTudor nous montre comment certains indicateurs se redressent, de la même manière qu’ils l’ont fait au début du marché haussier.

Comme tests, il nous montre la récupération de la métrique des adresses actives et de l’intérêt ouvert.

Il nous montre également l’indicateur d’intérêt ouvert, qui reste dans un état bas. Bien que ce ne soit pas un bon signe, pour lui, c’est juste un signe que les investisseurs particuliers ont toujours peur, et cela se produit généralement au début d’un rallye à la hausse.

Analyse technique du Bitcoin alors que son prix a du mal à dépasser les 50 000 $

Les conditions semblent propices à la poursuite de l’escalade ; Cependant, en ce moment, nous voyons un peu de mal pour que Bitcoin dépasse les 50 000 $.

Atteindre ce niveau de prix est déjà un bon signe, et un comportement faible après l’avoir touché est tout à fait normal. Eh bien, comme nous pouvons le voir sur le graphique journalier, il y a une zone d’approvisionnement importante là-bas, en plus des prises de bénéfices qui se produisent dans ces types de niveaux de prix ronds.

À l’heure actuelle, nous assistons à une petite correction dans le développement, qui pourrait même avoir pris fin après avoir atteint un support au-dessus de 48 000 $.

Un élan haussier, des plus bas toujours plus élevés et une positivité généralisée font du Bitcoin le scénario le plus probable pour dépasser les 50 000 $ dans les prochaines heures/jours.

Un scénario légèrement moins probable est que le support à 48 144 $ soit perdu et qu’il franchisse une correction plus large avant de reprendre la tendance précédente.

Bitcoin atteint 50 000 $. Analyse du graphique journalier BTC vs USDT. Source : TradingView.

Graphique hebdomadaire

A partir de ce laps de temps, nous voyons les taureaux en contrôle, mais avec de moins en moins de force. C’est à cause de la façon dont le lecteur est développé.

Malgré l’entrave de Bitcoin à 50 000 $, sur le graphique hebdomadaire, nous voyons qu’il n’y a plus de résistance jusqu’à 58 000 $. Même penser à de nouveaux sommets historiques ne semble pas exagéré.

Une certaine correction, même minime, est susceptible de se produire à court terme, mais ce n’est pas le moment de s’asseoir et d’attendre. Cela peut même être perceptible sur le graphique hebdomadaire.

Rappelons que BTC reprend une tendance qui a reculé pendant plus de 3 mois, et maintenant la dynamique de développement devrait atteindre de nouveaux sommets dans un proche avenir.

Graphique hebdomadaire BTC vs USDT. Source : TradingView.

