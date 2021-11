Le BJP a fait de Ram Janmabhoomi un problème national alors que le socialisme gandhien d’Atal Bihar Vajpayee a échoué en 1984: Digvijaya Singh

Digvijaya Singh a ajouté qu’aujourd’hui, il a été annoncé que le vandalisme des temples avait eu lieu après l’arrivée de l’islam en Inde et qu’eux seuls en étaient responsables.

Le haut dirigeant du Congrès, Digvijaya Singh, a déclaré aujourd’hui que le parti Bharatiya Janata avait fait de Ram Janmbhoomi une question nationale après avoir réalisé que le socialisme gandhien d’Atal Bihar Vajpayee avait échoué en 1984. Digvijaya Singh a fait ces remarques lors du lancement du livre de son collègue Salman Khurshid sur le verdict d’Ayodhya. Le livre s’intitule « Lever du soleil sur Ayodhya ». Singh a affirmé que Vishwa Hindu Parishad, Bajrang Dal et le RSS n’avaient jamais fait de Ram Janmbhoomi un problème avant 1984.

« Quand ils sont restés confinés à seulement deux sièges en 1984, ils ont décidé d’en faire une question nationale (conflit de Ram Janmabhoomi) parce que le socialisme gandhien d’Atal Bihari Vajpayee a échoué en 1984 », a déclaré Digvijaya Singh.

Il a déclaré que le BJP avait été contraint de suivre la voie du fondamentalisme religieux fanatique inconditionnel et a accusé Lal Krishna Advani de semer les graines de la haine. « Ils ont été forcés de suivre le chemin du fondamentalisme religieux fanatique pur et dur avec lequel le RSS et son idéologie sont connus. Le yatra d’Advani Ji était celui qui divisait la société. Il a semé des graines de haine partout où il est allé », a déclaré Digvijaya Singh.

Lors de ses remarques liminaires, Singh a déclaré : « Dans l’histoire de ce pays, la destruction et le vandalisme de temples pour des motifs religieux se sont produits depuis avant l’avènement de l’Islam…. Il ne fait aucun doute que lorsqu’un roi avait l’habitude de conquérir un autre roi, il avait également l’habitude d’imposer sa religion à la religion de ce roi. Cela n’a pas commencé après l’arrivée de l’Islam, cela s’était produit avant. Singh a ajouté qu’aujourd’hui, il a été annoncé que le vandalisme des temples avait eu lieu après l’arrivée de l’Islam en Inde et qu’eux seuls en étaient responsables.

Singh a dit que partout où le fascisme entre, il devient nécessaire pour lui d’identifier d’abord un ennemi, que c’est un ennemi et peut nuire donc s’unir pour le combattre. « Ils créent la haine en utilisant la peur puis adoptent la violence, c’est une vieille méthode du fascisme », a déclaré Singh.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.