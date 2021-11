Le BJP a fait éclater des pétards à Diwali ; feux de ferme ajoutés à la détérioration de la qualité de l’air: Gopal Rai

Delhi a enregistré les niveaux de pollution les plus bas en octobre de cette année par rapport aux 5 dernières années, a déclaré Gopal Rai.

Le ministre de l’Environnement de Delhi et chef de l’AAP, Gopal Rai, a affirmé aujourd’hui que le BJP avait fait éclater des pétards à Diwali. Rai a déclaré que bien qu’un grand nombre de personnes n’aient pas fait éclater de pétards, certaines personnes ont fait exprès de faire éclater des pétards comme le BJP les y obligeait. Rai a déclaré que la capitale nationale a connu le plus bas niveau de pollution en octobre de cette année par rapport aux cinq dernières années.

« Un grand nombre de personnes n’ont pas fait éclater de pétards. Je les remercie tous. Mais certaines personnes ont fait exprès de faire éclater des pétards. Le BJP les a obligés à le faire », a déclaré PTI citant Rai.

Il a déclaré que certaines personnes avaient intentionnellement demandé aux gens de faire éclater des pétards pendant le festival de Diwali, car l’opposition sous-estimait le fait que la pollution augmente en raison de l’éclatement des pétards.

« Delhi a enregistré les niveaux de pollution les plus bas en octobre de cette année par rapport aux 5 dernières années. Mais le niveau de pollution augmente depuis 3 jours en raison de l’éclatement des pétards et d’une augmentation du brûlage des chaumes. Cependant, c’est moins que les années précédentes », a déclaré Rai.

La qualité globale de l’air à Delhi est entrée aujourd’hui dans la catégorie «grave» avec un IQA global de 531, a montré les données du Système de qualité de l’air et de prévision et de recherche météorologiques (SAFAR).

« La qualité globale de l’air (est) dans la catégorie ‘sévère’ aujourd’hui après l’éclatement de pétards sur Diwali et la présence de polluants de la biomasse à Delhi. La qualité de l’air et les conditions de brouillard s’amélioreront une fois que la vitesse du vent augmentera. Aucun vent et une humidité élevée ne provoquent des conditions de brouillard », a déclaré RK Jenamani, scientifique principal, IMD Delhi.

Selon SAFAR, le brûlage du chaume représentait 36% des PM2,5 de Delhi hier, le plus élevé jusqu’à présent cette saison. Jeudi, les incendies de ferme représentaient 25 % de la pollution aux PM2,5 de Delhi.

Le chef du BJP, Kapil Mishra, avait critiqué le gouvernement Kejriwal pour avoir approuvé l’interdiction des crackers, la qualifiant d’attaque contre la fête hindoue.

