Le BJP-AAP se disperse après que le gouvernement de Delhi a déclaré que Bharat Biotech avait refusé l’approvisionnement de Covaxin en invoquant la commande du Centre

Le BJP et le gouvernement de Delhi se sont aujourd’hui critiqués pour le problème de l’approvisionnement en vaccins.

Le Bharatiya Janata Party, BJP, a riposté aujourd’hui contre le gouvernement de Delhi dirigé par Arvind Kejriwal en disant qu’il voulait cacher ses échecs en accusant le Centre. S’adressant à une conférence virtuelle, le porte-parole du BJP, Sambit Patra, a déclaré que le gouvernement de l’AAP et le Congrès tentaient de semer la confusion sur le vaccin. «Jusqu’à hier, environ 6,63 crores de vaccins ont été exportés. Des questions ont été posées sur les raisons pour lesquelles les vaccins étaient envoyés hors du pays. Ces vaccins ont été envoyés en deux catégories. Seulement 1 crore de vaccins ont été envoyés à titre d’aide. Plus de 5 crores de vaccins ont été envoyés en tant que passif. Les deux entreprises de fabrication de vaccins avaient importé des matières premières de l’extérieur du pays. À ce moment-là, ils ont signé un accord selon lequel, lorsque ce vaccin sera prêt, une partie de ce vaccin sera également administrée à ces pays. C’est une responsabilité commerciale », a déclaré Patra.

Patra a ajouté que l’Inde a donné 78,5 vaccins lakh aux 7 nations voisines tandis que 2 doses de lakh ont été administrées à la force de maintien de la paix de l’ONU parce que plus de 6000 soldats de notre pays travaillent pour le maintien de la paix dans différents pays.

Patra a également attaqué le gouvernement de Delhi après avoir partagé la lettre de Bharat Biotech alléguant le refus d’un approvisionnement supplémentaire en vaccins. Il a dit que même la lettre de Bharat Biotech dit que le gouvernement AAP a exprimé son intérêt pour se procurer Covaxin mais n’a ni passé commande ni effectué de paiement anticipé.

भारत में वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों ने पहले से ही देश के बाहर से रॉ-मैटेरियल लिया था। इस वक्त करार हुआ था कि इससे जब वैक्सीन तैयार होगी तो उसमें से कुछ वैक्सीन उन देशों को भी दिया जाएगा। ये responsabilité commerciale है। – डॉ @ sambitswaraj # IndiaFightsCorona pic.twitter.com/C3cRGp89GU – BJP (@ BJP4India) 12 mai 2021

Il a dit que ce n’était pas le moment de faire de la politique et que l’Inde devrait être unie dans cette pandémie. Rejetant l’affirmation de Manish Sisodia selon laquelle Delhi n’a reçu que 3,5 vaccins lakh par le gouvernement central, Patra a partagé des données officielles montrant que Delhi a reçu environ 8 vaccins lakh hier.

Notamment, le gouvernement de Delhi du parti Aam Aadmi a fortement critiqué le gouvernement central aujourd’hui après que Bharat Biotech a refusé de fournir des vaccins supplémentaires à Delhi. «Nous avions exigé 1,34 millier de doses de vaccins – 67 lakhs chacun de Covaxin et Covishield. Bharat Biotech nous a écrit hier qu’ils ne peuvent pas nous fournir de vaccins », a déclaré le vice-ministre en chef Manish Sisodia, citant la lettre de Bharat Biotech qui se lit comme suit:« nous effectuons des dépêches conformément aux directives des responsables gouvernementaux concernés ».

Le parti Aam Aadmi a partagé la lettre de Bharat Biotech sur son compte Twitter. La lettre se lit comme suit: «Il y a eu une demande sans précédent pour notre vaccin et malgré l’augmentation de la production chaque mois, nous sommes incapables de répondre à la demande. De plus, nous effectuons des dépêches conformément aux directives du gouvernement concerné. fonctionnaires. Nous regrettons donc sincèrement de ne pouvoir vous fournir les fournitures supplémentaires requises. »

«Je ne sais pas combien est fourni aux autres États, mais ils nous ont écrit qu’ils ne peuvent pas le fournir à Delhi parce qu’ils doivent fournir selon le gouvernement central», a déclaré le vice-ministre en chef de Delhi.

COVAXIN ने केंद्र के आदेशों पर दिल्ली को Vaccin देने से मना कर दिया! Fourniture में रुकावट के वजह से दिल्ली के 17 स्कूलों में 100 Vaccination Center बंद होंगे! विदेशों को 6.6 करोड़ Exportation de vaccins कर दी लेकिन दिल्ली को 67 लाख COVAXIN नहीं दे रही केंद्र सरकार! #ModiKaVaccineDisaster pic.twitter.com/oK0KF0sNri – AAP (@AamAadmiParty) 12 mai 2021

Sisodia a affirmé que le stock de réserve de vaccins de Delhi était épuisé. «Les centres administrant les vaccins Covishield fonctionnent mais nous avons dû fermer les centres administrant Covaxin. Nous avons donc dû fermer plus de 100 centres dans 17 écoles », a déclaré Manish Sisodia.

Sisodia a déclaré que le Centre devrait agir en tant que gouvernement d’un pays et doit assumer sa responsabilité et arrêter toutes les exportations de vaccins.

Il a réitéré sa position selon laquelle l’exportation de 6,6 crores de doses de vaccin était la plus grande erreur du gouvernement central.

Hier, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a écrit au Premier ministre Narendra Modi pour l’exhorter à utiliser la loi sur les brevets pour acquérir la formule de vaccin du Bharat Biotech & Serum Institute of India. Il a exhorté le Centre à partager la formule avec tous les fabricants qualifiés afin que la fabrication de vaccins puisse être accélérée.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.