Le BJP affirme qu’Arvind Kejriwal a dépensé 40 000 roupies pour lutter contre la pollution de l’air, 16 crores de roupies pour en faire la publicité

Le gouvernement de Delhi a acheté Pusa Bio Decomposer Capsule d’une valeur de Rs 40 000… Le coût total, y compris l’achat de Jaggery, Gram Flour, la location d’un tracteur et la tente, était d’environ Rs 23 lakh, a déclaré Sambit Patra.

Le parti Bharatiya Janata (BJP) a dénoncé aujourd’hui le gouvernement de Delhi dirigé par Arvind Kejriwal, affirmant que le parti Aam Aadmi avait dépensé 40 000 roupies pour lutter contre la pollution de l’air causée par le brûlage du chaume alors qu’il dépensait environ 16 crores de roupies pour faire la publicité du travail. S’adressant à une conférence de presse à New Delhi, le porte-parole du BJP, Sambit Patra, a cité une réponse de RTI reçue du bureau du directeur conjoint de l’agriculture du gouvernement de NCT-Delhi pour étayer ses affirmations. Le RTI est daté du 10 février 2021.

«Selon le RTI, Delhi possède 30 000 hectares de terres agricoles selon le recensement de 2011 et le gouvernement de Delhi a pulvérisé une solution de bio-décompositeur sur 800 hectares gratuitement…. Sur la superficie totale de 800 hectares considérée pour la pulvérisation gratuite de Pusa bio décomposeur, seule une superficie de 744 hectares a été pulvérisée jusqu’à ce jour et 310 agriculteurs en ont bénéficié », a déclaré Patra en partageant des informations de la RTI.

Il a ajouté: «Le gouvernement de Delhi a acheté Pusa Bio Decomposer Capsule d’une valeur de Rs 40 000… Le coût total, y compris l’achat de Jaggery, Gram Flour, le loyer du tracteur, la tente était d’environ Rs 23 lakh… C’était (publicité) sur les préparatifs du bio décomposeur. uniquement, la publicité a été faite et les dépenses de publicité ont été effectuées par le Département de la publicité informationnelle, GNCT de Delhi.

Partageant davantage les informations d’une réponse écrite à une question de l’Assemblée de Delhi sur le coût de la publicité liée à la solution de bio décomposeur, Patra a affirmé que le gouvernement de Delhi y avait dépensé plus de 15,8 crores de roupies.

Patra a dit qu’il doit y avoir une discussion sur le sujet de combien de revenus ont été générés, combien d’argent a été dépensé pour contrôler la pollution et combien a été dépensé pour la publicité.

Le chef du BJP de Delhi, Adesh Gupta, a déclaré que le parti remettrait un chèque de Rs 40000 à Kejriwal demain à midi pour lutter ensemble contre la pollution de l’air. Le parti Aam Aadmi a déclaré à plusieurs reprises que le brûlage du chaume contribue fortement à la pollution de l’air à Delhi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.