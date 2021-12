Le BJP claque le Congrès après que le chanteur Sidhu Moosewala a rejoint l’unité du Pendjab

Sidhu Moosewala avait déjà été critiqué pour avoir promu la violence et la culture des armes à feu dans ses chansons.

Le parti Bharatiya Janata a critiqué aujourd’hui le Congrès après que le chanteur pendjabi Sidhu Moosewala a rejoint le grand vieux parti en présence du ministre en chef de l’État Charanjit Singh Channi et du chef de l’État du parti Navjot Singh Sidhu. Le BJP l’a qualifié de jour noir dans l’histoire de l’État. Tarun Chugh, secrétaire général national du BJP, a déclaré aujourd’hui que le Congrès du Pendjab fait la promotion de la « culture des armes à feu et des forces séparatistes » en intronisant des éléments comme Sidhu Moosewala et il a exposé la « conception néfaste » du Congrès.

Chugh a également déclaré que le Congrès du Pendjab donne des signaux dangereux à la jeunesse de l’État en soutenant de tels éléments de la société et cela conduirait à la déstabilisation de l’État.

« Sidhu Moosewala a déjà été réservé par la police du Pendjab pour plusieurs cas et pas seulement cela, en décembre 2020, Moosewala avait chanté des chansons glorifiant Bhindranwale. C’est un jour noir dans l’histoire politique du Pendjab lorsque le Congrès soutient ouvertement de telles personnes », a déclaré Chugh.

Le porte-parole du BJP Delhi, Tajinder Pal Singh Bagga, a affirmé qu’Indira Gandhi a créé le terrorisme au Pendjab et Sonia Gandhi fait de même en intronisant Sidhu Moosewala. «Juste pour le pouvoir, Indira Gandhi a créé le terrorisme au Pendjab avec l’aide de Bhindrawala Now, Sonia Gandhi, faisant de même. Aujourd’hui, Sonia Gandhi a accueilli Sidhu Moosewala au Congrès qui est un fervent partisan du terroriste Bhindrawala et a fait des chansons sur lui. Kitna niche giregi Sonia ? a-t-il déclaré dans un tweet.

Sidhu a décrit Moosewala comme une icône de la jeunesse et une figure internationale. « Sidhu Moosewala rejoint notre famille. Je lui souhaite la bienvenue dans le giron du Congrès », a-t-il déclaré. CM Channi a déclaré que Moosewala est devenu un « grand artiste grâce à son travail acharné et a conquis le cœur de millions de personnes avec ses chansons ».

Moosewala, de son vrai nom Shubhdeep Singh Sidhu, est originaire du village de Moosa dans le district de Mansa et sa mère est chef de village. Le chanteur avait déjà été critiqué pour avoir promu la violence et la culture des armes à feu dans ses chansons et certains FIR ont également été enregistrés contre lui par la police du Pendjab.

