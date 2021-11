Le BJP conservera UP avec une majorité confortable, le parti Samajwadi pourrait terminer loin deuxième, selon un sondage d’opinion

Selon l’enquête, le BJP devrait remporter 239 à 245 des 403 sièges de l’Assemblée de l’UP, tandis que le parti Samajwadi finira par remporter 119 à 125 sièges.

Le BJP dirigé par Yogi Adityanath est prêt à conserver l’Uttar Pradesh avec une majorité confortable tandis que le parti Samajwadi restera loin derrière, selon le sondage d’opinion Times Now-Polstrat.

Selon l’enquête, le BJP devrait remporter 239 à 245 des 403 sièges de l’Assemblée de l’UP, tandis que le parti Samajwadi finira par remporter 119 à 125 sièges. Le BSP devrait perdre une part importante de ses voix au profit du SP et du BJP et terminer troisième avec environ 30 sièges.

Le Congrès, selon l’enquête, ne devrait pas montrer d’amélioration significative par rapport à ses performances de 2017 et pourrait finir par remporter cinq à huit sièges.

En regardant les projections de sièges par région de l’enquête, le BJP devrait remporter 15-17 des 19 sièges dans la région de Bundelkhand, 47-50 sièges sur un total de 92 sièges dans la région de Purvanchal, 40-42 sièges dans Western Uttar Pradesh et 69-72 sièges dans la région d’Awadh.

Le dernier tour de l’enquête pré-sondage ABP-CVoter, qui s’est tenu ce mois-ci, a également prédit une victoire confortable pour le BJP, mais avec des pertes substantielles en termes de parts de siège qui constitueront un gain direct pour le parti Samajwadi.

Selon l’enquête, la NDA dirigée par le BJP devrait obtenir entre 213 et 221 sièges sur les 403 sièges de l’Assemblée de l’État, tandis que le parti Samajwadi pourrait sortir victorieux avec 152-160 sièges. Le parti Bahujan Samaj dirigé par Mayawati devrait remporter 16 à 20 sièges tandis que le Congrès devrait à nouveau être déçu et pourrait finir par remporter 6 à 10 sièges.

Dans les sondages de l’Assemblée UP 2017, le BJP a réussi à remporter 41,4% des voix, tandis que le SP sortant n’a pu recueillir que 23,6% des voix. BSP a été limité à 22,2 pour cent. En termes de part de sièges, la NDA dirigée par le BJP a remporté 325 sièges dans les sondages de l’Assemblée de 2017. Alors que le SP n’a conservé que 48 sièges, le BSP a pu en remporter 19 et le Congrès seulement sept sièges d’assemblée.

