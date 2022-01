Le BJP demande le report des élections municipales au Bengale et le contrôle du nombre de pèlerins à Gangasagar Mela

« Nous exhortons la Commission électorale de l’État et le ministre en chef Mamata Banerjee à reporter les élections municipales d’au moins un mois en raison de la recrudescence des infections au COVID-19 au Bengale occidental », a déclaré Bhattacharya aux journalistes.

Le BJP du Bengale occidental a demandé vendredi le report d’au moins un mois des élections à quatre corporations municipales, qui doivent se tenir le 22 janvier, et le contrôle du nombre de personnes assistant au prochain Gangasagar Mela en vue d’une recrudescence massive des cas de COVID-19 .

Le porte-parole de l’État du BJP, Samik Bhattacharya, a également exhorté les gouvernements des autres États d’où les pèlerins viennent en grand nombre à la foire annuelle à imposer certaines restrictions à leur fin.

Il n’y aurait aucun mal si les élections étaient reportées pour le moment. Les scrutins ont déjà été retardés depuis longtemps en raison de la pandémie, a-t-il déclaré. Les élections des municipalités de Bidhannagar, Asansol, Chandannagar et Siliguri sont prévues le 22 janvier.

Il a déclaré que l’élection à la Howrah Municipal Corporation est également prévue pour plus de deux ans et demi, mais qu’elle n’a pas eu lieu avec les quatre autres organes civiques.

Se référant à la déclaration de Banerjee selon laquelle les 15 prochains jours seront très cruciaux en termes de propagation du COVID-19, Bhattacharya a déclaré qu’un grand nombre de médecins, d’infirmières, de policiers et d’autres membres du personnel essentiel ont déjà été infectés par le coronavirus.

« Même un grand nombre d’électeurs sont infectés. Qui participera alors aux sondages ? il a dit. Bhattacharya a appelé à contrôler autant que possible le nombre de personnes assistant à la foire annuelle afin d’empêcher la propagation de l’infection parmi les pèlerins de divers États et le personnel de service.

« Nous voulons que les rituels religieux aient lieu, mais en gardant à l’esprit la sécurité des personnes, le rassemblement d’un grand nombre de personnes doit être contrôlé », a-t-il déclaré. Chaque année, des milliers de personnes se baignent à Gangasagar, où le fleuve Ganga rencontre le golfe du Bengale, à Makar Sankranti (14 janvier) et offrent des prières au temple Kapil Muni. PTI AMR ACD

