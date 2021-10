Patra a demandé si la présidente du Congrès, Sonia Gandhi ou Rahul Gandhi, s’était opposée à ce que Karra ait « vilipendé » Patel et présenté le premier ministre indien de l’Intérieur comme un « méchant » tout en louant Nehru.

Le BJP a accusé lundi le Congrès d’avoir commis un « péché » suite à des informations selon lesquelles un dirigeant lors de la récente réunion de la CWC aurait fait des remarques critiques à l’encontre de Sardar Vallabhbhai Patel sur la question du Jammu-et-Cachemire et a demandé si la direction du parti prendrait des mesures contre lui.

Le porte-parole du BJP, Sambit Patra, a cité des informations selon lesquelles Tariq Hameed Karra, un dirigeant du Cachemire et invité permanent au comité de travail du Congrès, avait crédité Jawaharlal Nehru pour l’intégration du Jammu-et-Cachemire avec l’Inde et avait allégué que Patel voulait empêcher la vallée d’entrer.

Patra a demandé si la présidente du Congrès, Sonia Gandhi ou Rahul Gandhi, s’était opposée lorsque Karra avait « vilipendé » Patel et présenté le premier ministre de l’Intérieur indien comme un « méchant » tout en louant Nehru. « Karra a-t-il été réprimandé ? Sera-t-il exclu de la CWC », a demandé Patra, accusant le Congrès d’insulter constamment des dirigeants comme Subhas Chandra Bose, Patel et l’idéologue de Hindutva Veer Savarkar.

Le Congrès, a-t-il allégué, est réduit à être le parti d’une famille et travaille à faire avancer le règne de la famille. « Quel genre d’état d’esprit est-ce qu’une famille a tout fait et que d’autres n’ont rien fait. Ce que la CWC a fait est un péché », a-t-il déclaré.

Il a noté que Karra s’était également battu pour que Rahul Gandhi prenne la tête du Congrès tout en louant la contribution de la famille Nehru-Gandhi et en critiquant Patel. « C’est le summum de la flagornerie », a-t-il déclaré.

Niant les accusations, Karra a déclaré que les faits avaient été déformés. «Je ne sais pas quels quarts veulent déformer cela. J’ai lu dans un grand journal aujourd’hui où ils avaient déformé les faits. Il faut voir qui a dit ces choses à l’extérieur, c’est grave », a-t-il déclaré.

« J’avais dit que Pt Nehru avait affirmé que J&K ferait partie de l’Inde, il ne voulait pas qu’on l’appelle un État théocratique comme le Pakistan. J’ai dit que Sardar Patel avait dit que même si J&K se dirigeait vers Pak, des négociations pourraient avoir lieu concernant Junagadh & Hyderabad », a-t-il ajouté.

Le Congrès a également nié qu’une telle discussion ait eu lieu et a accusé le BJP de répandre des mensonges. En tweetant un extrait de l’actualité, le haut dirigeant du Congrès Randeep Surjewala a posté : « Semble répandre des canards et des mensonges, au nom de Modi Govt, est devenu la norme pour certains journaux. Ne jamais remettre en question le gouvernement du BJP, répandre des mensonges sur l’opposition, donner le feu vert à Modi Govt pour justifier les conférences de presse fondées sur des mensonges….Est la nouvelle norme du journalisme ».

