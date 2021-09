Le BJP et le RSS sont des courtiers en religion, mais pas des hindous, déclare Rahul Gandhi

in

Rahul Gandhi a déclaré que le parti du Congrès doit mener la bataille idéologique avec l’amour et non avec la haine.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a dénoncé aujourd’hui le BJP et son mentor idéologique RSS, l’accusant de se livrer au courtage religieux. S’adressant aux travailleurs du parti à l’occasion de la Journée de la Fondation du Congrès Mahila, Rahul Gandhi a déclaré que bien que le BJP se qualifie de parti hindou, il attaque « Lakshmi » et « Durga ».

« Le BJP s’appelle parti hindou et attaque ‘Lakshmi’ et ‘Durga’ dans tout le pays. Partout où ils vont, quelque part ils tuent Lakshmi, quelque part ils tuent Durga. Ils utilisent l’hindouisme et font du courtage religieux. Mais ce ne sont pas des hindous », a déclaré Rahul.

Décrivant davantage les phrases, il a dit : « Le pouvoir de Lakshmi – Emploi ; Pouvoir de Durga – Intrépidité ; Pouvoir de Saraswati – Connaissance. Le BJP essaie d’arracher ces pouvoirs au peuple. Le jour de la Fondation du Congrès Mahila, nous sommes résolus à nous battre pour rendre ces pouvoirs au peuple. »

Rahul Gandhi a ajouté que le Congrès a une idéologie différente de celle du BJP et du RSS. « En tant que membre du Congrès, je peux faire des compromis avec d’autres idéologies mais pas avec l’idéologie du BJP et du RSS. C’est une grande question pour nous de savoir quelle est la différence entre le Congrès du Mahatma Gandhi et Godse ainsi que les idéologies de Savarkar », a-t-il déclaré.

Rahul a ajouté que c’était le Mahatma Gandhi qui comprenait la religion hindoue et la pratiquait et même le BJP-RSS la reconnaissait.

Rahul Gandhi a également allégué que le BJP est un parti anti-femme. Il a dit : « Quand vous verrez la photo du Mahatma Gandhi, vous verrez 2-3 femmes autour de lui. Avez-vous vu une photo de Mohan Bhagwat avec une femme ? C’est parce que leur organisation réprime les femmes et notre organisation leur donne une plate-forme. Narendra Modi ji et RSS n’ont pas fait d’une femme le Premier ministre de l’Inde, mais le Parti du Congrès l’a fait. Pour nous, que ce soit une femme ou un homme, un Dalit ou un tribal, tous sont égaux », a déclaré Rahul.

