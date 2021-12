« Le BJP fera khela en 2024 »: l’empannage de Centtre contre Mamata Banerjee suite aux fréquentes perturbations parlementaires

Le supremo de TMC a rencontré les dirigeants des partis régionaux pour former un front anti-BJP à l’approche des prochains scrutins de Lok Sabha.

Alors que la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a réitéré son slogan « Khela Hobe » à plusieurs reprises depuis les scrutins de l’Assemblée de l’État tenus cette année en avril-mai, le BJP a fait remarquer aujourd’hui qu’il répondrait au Congrès de Trinamool avec un « khela » à lui dans le 2024 sondages Lok Sabha. S’adressant aux journalistes dans les locaux du Parlement, le ministre des Affaires parlementaires, Pralhad Joshi, a déclaré aujourd’hui que l’opposition devrait permettre à la Chambre de fonctionner car il reste suffisamment de temps pour les élections générales.

« Pour les sondages de 2024, il reste plus de deux ans et demi. Que le Parlement fonctionne maintenant. Pourquoi veux-tu le perturber ? Quand les élections arriveront, nous ferons aussi ‘khela’ et vous pouvez aussi le faire. Mais permettez au Parlement de fonctionner maintenant, pourquoi le perturbez-vous ? » dit Joshi.

2024 लोक सभा चुनावों में अभी बहुत समय बाकी है। के समय हम भी ‘खेला’ खेलेंगे और आप भी खेलना।

अभी तो संसद के काम-काज का समय है। संसद को तो काम करने दीजिए। #Session hiver pic.twitter.com/OJsDm09LlJ – Bureau de Pralhad Joshi (@PralhadJoshiOfc) 16 décembre 2021

Les partis d’opposition coincent le gouvernement sur l’incident de Lakhimpur Kheri tout en exigeant la démission du MoS Home Ajay Mishra. « Une enquête surveillée par la Cour suprême est en cours dans l’affaire Lakhimpur Kheri. Le Parlement est un lieu de discussion. Nous voulons accepter les suggestions constructives de l’opposition. Nous les appelons pour des discussions mais ils refusent », a déclaré Joshi en réagissant sur le sujet.

Hier, alors qu’elle faisait campagne pour les élections municipales de Kolkata, Mamata Banerjee a déclaré que le peuple du Bengale avait vaincu le BJP lors des élections législatives et qu’elle souhaitait voir le BJP perdre les élections de 2024 à Lok Sabha. Banerjee a déclaré que le TMC vaincra le BJP en 2024 et que le parti du safran connaîtra le même sort que celui auquel il a été confronté dans les sondages de l’assemblée du Bengale. «Je veux voir le BJP perdre à travers le pays lors des élections de 2024. Ce sera à nouveau Khela Hobe (jeu sur) », a déclaré Banerjee lors d’un rassemblement à Phoolbagan hier.

