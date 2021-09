Le BJP lance ‘Seva aur Samarpan’ Abhiyan pendant 14 jours pour marquer l’anniversaire du Premier ministre Narendra Modi, 20 ans dans la vie publique

in

Le Bharatiya Janata Party a lancé aujourd’hui un « Seva aur Samarpan Abhiyan » de 14 jours dans le cadre des célébrations du 71e anniversaire du Premier ministre Narendra Modi. Le 7 octobre de cette année marquera également les 20 ans de la vie publique de Narendra Modi depuis qu’il est devenu ministre en chef du Gujarat en 2001. Le BJP mènera une campagne spéciale au cours des deux prochaines semaines à partir d’aujourd’hui. Au cours de ces 14 jours, le BJP organisera différents programmes qui comprendront la distribution de sacs de ration de 14 crore à 4 bénéficiaires de crore.

Inaugurant la campagne depuis le siège du parti à New Delhi, le président national du BJP, JP Nadda, a déclaré que c’était une question de fierté pour le pays et pour tous les travailleurs du BJP d’avoir le Premier ministre Narendra Modi comme personnalité directrice. JP Nadda a également inauguré un camp de don de sang dans le cadre de ‘Seva aur Samarpan’ Abhiyan.

«Le jour de l’anniversaire du Premier ministre Modi, le BJP a lancé ‘Seva Aur Samarpan’ Abhiyaan. Aucun travail ne peut être plus satisfaisant que le service public… Sous la direction du Premier ministre Modi, la politique de castes et d’apaisement a été remplacée par une politique de développement », a déclaré Nadda.

Nadda supervisera le ‘Seva aur Samarpan’ Abhiyan. S’adressant aux travailleurs du parti aujourd’hui, Nadda a félicité le Premier ministre au nom des travailleurs du parti, affirmant que le Premier ministre Modi reste dévoué au bien-être de la dernière personne du pays.

Comme PM Modi a eu 71 ans aujourd’hui, le BJP a également prévu d’organiser des programmes comme le nettoyage des rivières à 71 endroits ainsi que des campagnes très médiatisées sur les réseaux sociaux, plusieurs séminaires sur la vaccination COVID-19 et la vie et le travail de PM Modi . Le parti organisera également différents programmes dans plus de 27 000 stands dans l’Uttar Pradesh.

Le parti a également proposé une exposition virtuelle pour présenter le parcours de vie du Premier ministre Narendra Modi. L’exposition peut être vue sur virtual2021.narendramodi.in ainsi que sur l’application NaMo.

Le BJP Gujarat organisera un programme ce soir pour marquer l’anniversaire de PM Modi où ses événements de vie seront présentés et une chanson préparée par l’artiste Sai Rao Dave sera jouée.

