Le BJP manifeste près du haut-commissariat du Pakistan au milieu d’une dispute contre le vandalisme de la statue de Ranjit Singh au fort de Lahore

La statue en bronze de 10 pieds de haut du premier souverain sikh Maharaja Ranjit Singh a été vandalisée au fort de Lahore dans la province pakistanaise du Pendjab. (Express Photo)

Le BJP a organisé mercredi une manifestation près du haut-commissariat du Pakistan dans la capitale nationale pour protester contre le vandalisme d’une statue du maharaja Ranjit Singh au Pakistan.

Les manifestants, dont des dirigeants et des travailleurs de Yuva Morcha, Purvanchal Morcha et Sikh Cell de l’unité du parti à Delhi, ont lancé des slogans contre le Premier ministre du pays voisin, Imran Khan, exigeant ses excuses.

« Nous exigeons non seulement des excuses de Khan, mais aussi son assurance de mettre fin à la persécution des hindous et des sikhs et à la profanation de leurs sanctuaires et idoles. Le gouvernement pakistanais doit également s’excuser et installer une grande statue du Maharaja Ranjit Singh où elle a été démolie à Lahore », a déclaré Navin Kumar, chef de la cellule médiatique du BJP de Delhi.

La statue en bronze de 3 mètres de haut du premier souverain sikh Maharaja Ranjit Singh a été vandalisée mardi au fort de Lahore, dans la province pakistanaise du Pendjab. Il s’agissait du troisième incident de ce type depuis l’installation du statut en 2019.

