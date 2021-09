Le BJP marquera le 71e anniversaire du Premier ministre Modi avec une campagne “Seva et Samarpan” de 20 jours

Le BJP organisera une campagne de 20 jours “Seva et Samarpan” pour marquer les “deux décennies de service public” du Premier ministre Narendra Modi qui débutera le jour de son anniversaire le 17 septembre. Depuis que Modi est devenu Premier ministre en 2014, le BJP a célébré son anniversaire comme ”Seva Diwas” (Journée de service) et organise des activités sociales à travers le pays pendant une semaine, mais cette fois, il a été prolongé à 20 jours comme Modi termine ses deux décennies dans la politique électorale. Le président du BJP JP Nadda a a publié un ensemble d’instructions aux travailleurs du parti pour l’organisation de camps de santé et de don de sang et la distribution de rations aux pauvres dans le cadre de la campagne. Il a déclaré à toutes les unités de l’État du BJP que les travaux d’aide sociale devraient être effectués conformément aux protocoles de Covid. Il a également demandé au parti travailleurs à visiter les camps de vaccination Covid pour faciliter la campagne de vaccination. Dans le cadre de la campagne, les travailleurs du BJP effectueront une campagne de propreté à grande échelle le 2 octobre, l’anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi et pe ple sera encouragé à utiliser Khadi et des produits locaux. À cette occasion, le parti a également demandé que cinq cartes postales crore soient envoyées par les employés du stand BJP à travers le pays, disant qu’ils s’engagent dans le service public. Le parti a également demandé aux travailleurs de faire connaître la vente aux enchères des cadeaux reçus par Modi. La vente aux enchères aura lieu sur pmmemontos.gov.in. et commencera à partir du 17 septembre. Les fonds générés par la vente aux enchères seront largement utilisés dans le projet Namami Gange, a déclaré le parti. De même, Kisan Morcha du BJP célébrera également l’anniversaire de Modi en tant que “Kisan Jawan Samman Diwas” dans chaque district du pays. Dans le cadre de cette initiative, le parti honorera les familles de soldats et d’agriculteurs.

Le BJP organisera une campagne de 20 jours “Seva et Samarpan” pour marquer les “deux décennies de service public” du Premier ministre Narendra Modi qui débutera le 17 septembre le jour de son anniversaire. Parallèlement au 71e anniversaire du Premier ministre Modi, la journée marquera également le 20e anniversaire de sa nomination comme ministre en chef du Gujarat le 17 septembre 2001.

Depuis que Modi est devenu Premier ministre en 2014, le BJP célèbre son anniversaire en tant que « Seva Diwas » (Journée du service) et organise des activités sociales à travers le pays pendant une semaine, mais cette fois, il a été prolongé à 20 jours alors que Modi termine ses deux décennies dans la politique électorale.

Le président du BJP, JP Nadda, a publié une série d’instructions aux travailleurs du parti pour organiser des camps de santé et de don de sang et distribuer des rations aux pauvres dans le cadre de la campagne.

Il a déclaré à toutes les unités d’État du BJP que les travaux de bien-être devaient être effectués conformément aux protocoles de Covid. Il a également demandé aux travailleurs du parti de visiter les camps de vaccination Covid pour faciliter la campagne de vaccination.

Dans le cadre de la campagne, les travailleurs du BJP effectueront une campagne de propreté à grande échelle le 2 octobre, jour anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, et les gens seront encouragés à utiliser Khadi et des produits locaux.

À cette occasion, le parti a également demandé que cinq cartes postales crore soient envoyées par les employés du stand BJP à travers le pays, disant qu’ils s’engagent dans le service public. Le parti a également demandé aux travailleurs de faire connaître la vente aux enchères des cadeaux reçus par Modi.

La vente aux enchères aura lieu sur pmmemontos.gov.in. et commencera à partir du 17 septembre. Les fonds générés par la vente aux enchères seront largement utilisés dans le projet Namami Gange, a déclaré le parti.

De même, Kisan Morcha du BJP célébrera également l’anniversaire de Modi en tant que “Kisan Jawan Samman Diwas” dans chaque district du pays. Dans le cadre de cette initiative, le parti honorera les familles des soldats et des agriculteurs.

