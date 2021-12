« Le BJP ne comprend pas les émotions »: Akhilesh Yadav répond à l’attaque « Laal Topi » du Premier ministre Modi

La réponse d’Akhilesh Yadav est intervenue après que le Premier ministre Modi a assimilé les bonnets rouges portés par les travailleurs du parti Samajwadi à des « balises rouges » qui suggèrent une soif de pouvoir et ont sonné une « alerte rouge ».

Répondant au Premier ministre Narendra Modi pour son attaque au « phare rouge », le président du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a déclaré mercredi que la couleur rouge symbolisait les émotions, la révolution et le changement, ce que le BJP ne comprend pas.

« Ce n’est pas une nouvelle langue. UP CM avait également parlé de « bonnets rouges » plus tôt. Le rouge est la couleur des émotions. BJP ne comprend pas les émotions. La vie existe à cause de la couleur rouge qu’elle contient. Quelle est la couleur du sang ? Le rouge est la couleur de la révolution, du changement », a déclaré Yadav aujourd’hui.

« Les gens d’UP veulent connaître le développement. Les agriculteurs ont continué à protester, ils sont morts. Le gouvernement a-t-il compris leurs émotions? Les députés sont assis en signe de protestation. Le gouvernement peut-il comprendre leurs émotions? BJP ne peut pas comprendre les émotions. Il est évincé de UP. Il y aura un changement dans UP », a-t-il ajouté.

La réponse de Yadav est intervenue après que le Premier ministre Modi, alors qu’il s’adressait à un rassemblement dans le territoire de Gorakhpur, à domicile de UP CM Yogi Adityanath, a assimilé les bonnets rouges portés par les travailleurs du parti Samajwadi à des « phares rouges » qui suggèrent une soif de pouvoir et a sonné une « alerte rouge », affirmant que le SP veut former le prochain gouvernement de l’État pour libérer les terroristes.

« Aujourd’hui, tout l’UP sait très bien que ceux qui portent des bonnets rouges sont préoccupés par la balise rouge (« laal batti ») et ne se soucient pas de votre douleur et de votre chagrin », a-t-il déclaré, faisant apparemment référence à la balise au sommet des voitures transportant des VIP.

« Les gens au bonnet rouge veulent le pouvoir de commettre des escroqueries, de remplir leurs coffres, de s’adonner à l’accaparement illégal (des ressources) et de donner une liberté totale à la mafia », a-t-il déclaré.

« Les gens au bonnet rouge veulent former le gouvernement pour montrer leur faveur aux terroristes et les libérer de la prison. Par conséquent, vous devez vous rappeler que ceux qui portent des bonnets rouges sont une alerte rouge pour UP, c’est-à-dire des sonnettes d’alarme. »

Réagissant à l’empannage de Modi, Yadav a déclaré mardi que les bonnets rouges étaient une alerte rouge pour le BJP. Dans un tweet, il a également répertorié la hausse des prix, le chômage et les violences de Lakhimpur Kheri impliquant des agriculteurs parmi les autres « alertes rouges » pour le parti au pouvoir.

