Le BJP perd de son élan, a subi des coups sévères en combat direct avec le Congrès: KC Venugopal

KC Venugopal a également attaqué le gouvernement Modi sur la hausse des prix du carburant et du gaz et l’augmentation du chômage.

Porté par des victoires sur plusieurs sièges lors des élections partielles récemment conclues, le Congrès a sorti aujourd’hui toutes les armes contre le BJP au pouvoir et a affirmé que le parti du safran perdait de son élan, en particulier dans le cœur de l’hindi. Le nord de l’Inde, en particulier la ceinture hindi, a toujours été un bastion du BJP. Le secrétaire général de l’AICC, KC Venugopal, a déclaré aujourd’hui que les résultats des élections partielles sont une indication claire que le BJP est en train de perdre en raison de politiques anti-populaires.

Venugopal a déclaré que le Congrès avait balayé les scrutins de l’Himachal Pradesh, remportant les trois sièges de l’Assemblée et un siège du Lok Sabha avant les élections de l’Assemblée de l’année prochaine et a même arraché les sièges du BJP au Rajasthan et au Karnataka. Le haut dirigeant du Congrès a déclaré que partout où le Congrès et le BJP étaient en compétition directe, le parti du safran a subi de graves coups.

Il a également attaqué le gouvernement Modi sur la hausse des prix du carburant et du gaz et l’augmentation du chômage. Il a allégué que le gouvernement Modi a déclaré la guerre aux agriculteurs et aux citoyens ordinaires du pays par le biais de lois anti-agriculteurs et de l’inflation.

« Le gouvernement ne fait rien pour les pauvres de ce pays. Les gens en ont vraiment marre de ce gouvernement. Chaque fois, ils ne peuvent pas gagner les élections en polarisant les gens sur des lignes religieuses. Les gens ont commencé à s’en rendre compte », a déclaré le secrétaire général de l’AICC à PTI.

Hier, le porte-parole du Congrès, Randeep Surjewala, a déclaré que le BJP avait perdu 2 sièges au Lok Sabha en ignorant les douleurs des gens. « Le BJP a perdu 2 des 3 sièges du Lok Sabha. Dans les assemblées, le BJP a perdu dans la plupart des endroits en compétition directe avec INC. HP, Raj., Karnataka et Maharashtra en ont été témoins. Modi ji, débarrassez-vous de l’arrogance ! Abrogez 3 lois noires ! Arrêtez le butin essence-diesel-gaz ! Le mépris pour la douleur des gens est nocif », a déclaré Surjewala.

Le BJP a perdu 2 des 3 sièges du Lok Sabha. Dans les assemblées, le BJP a perdu dans la plupart des endroits en compétition directe avec INC. HP, Raj., Karnataka et Maharashtra en ont été témoins. Modi-ji,

Débarrassez-vous de l’arrogance !

Abrogez 3 lois noires !

Arrêtez le butin essence-diesel-gaz ! Le mépris pour la douleur des gens est nocif. – Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) 2 novembre 2021

Surjewala a également déclaré que les habitants de Devbhoomi Himachal ont créé l’histoire en exprimant une foi solide dans le Congrès dans les sondages du Lok Sabha et de l’Assemblée législative. « Les adieux du BJP et la création du « Nouvel Himachal » sous la direction du Congrès sont certains », a-t-il déclaré.

Le BJP et ses alliés ont remporté 14 sièges d’assemblée tandis que le Congrès a remporté huit des 29 sièges où des élections ont eu lieu lors des scrutins du 30 octobre.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.