Le BJP publie une “ boîte à outils du Congrès ” visant à diffamer le gouvernement Modi, le grand vieux parti le qualifie de faux

Le porte-parole du BJP, Sambit Patra, a publié aujourd’hui des «boîtes à outils» prétendument préparées par le Congrès pour diffamer Modi et le gouvernement du BJP.

Au milieu de la crise du COVID-19 qui a vu le Congrès accentuer son attaque contre le gouvernement Narendra Modi, le porte-parole du BJP Sambit Patra a publié aujourd’hui des “ boîtes à outils ” prétendument préparées par le Congrès pour diffamer Modi et le gouvernement BJP. D’un autre côté, le parti du Congrès a qualifié les boîtes à outils de faux et a mis en garde contre une FIR contre Patra et le président du parti JP Nadda.

En publiant la première boîte à outils liée au COVID-19, Patra a déclaré dans un tweet: «Les amis regardent le #CongressToolKit pour aider les nécessiteux pendant la pandémie! Plus un exercice de relations publiques avec l’aide de «journalistes amicaux» et «d’influenceurs» qu’un effort émouvant. Lisez par vous-mêmes l’ordre du jour du Congrès. »

Il a qualifié le complot de dégoûtant. Patra a déclaré que Rahul Gandhi voulait profiter de cette opportunité de la pandémie pour détruire l’image du PM Modi.

Patra a déclaré que plusieurs boîtes à outils avaient été préparées par le Congrès dès le premier jour pour ternir l’image de l’Inde. Il a partagé une boîte à outils sur Central Vista Project en disant qu’elle était pleine de mensonges et de tromperies.

«Les boîtes à outils ne sont pas étrangères au Congrès et à leur écosystème. En fait, une partie substantielle de leur énergie est consacrée à leur fabrication. Voici une boîte à outils sur Central Vista… ils créent une boîte à outils ou une autre chaque semaine et lorsqu’ils sont exposés, ils le «nient» », a déclaré Patra dans un autre tweet.

Le secrétaire général national du BJP, BL Santosh, a déclaré que le Congrès diffusait des informations fausses et négatives pendant la crise sanitaire.

La boîte à outils, selon le BJP, a été préparée par le département de recherche du Congrès.

D’autre part, le parti du Congrès a qualifié la trousse d’outils de faux et a accusé le parti safran de forger des mensonges. Le président du département de recherche de l’AICC et le porte-parole national du Congrès, Rajeev Gowda, a déclaré que le parti déposera un FIR dans cette affaire. «BJP propage une fausse« boîte à outils »sur la« mauvaise gestion du COVID-19 »et l’attribue au département de recherche de l’AICC. Nous déposons un FIR pour faux contre JP Nadda et Sambit Patra. Lorsque notre pays est dévasté par COVID, au lieu de fournir des secours, le BJP concocte sans vergogne des faux », a-t-il déclaré dans un tweet.

Le grand vieux parti a déclaré que la seule boîte à outils dont il avait besoin est celle qui aide les gens. «La seule« boîte à outils »dont nous avons besoin est celle qui aide les gens. Pour tous ceux qui ont besoin de conseils médicaux ou de santé mentale, veuillez contacter notre service Hello Doctor. Pour toute personne à Delhi NCR qui a besoin d’une ambulance, veuillez contacter le numéro ci-dessous », a déclaré le Congrès.

Le président du département des médias sociaux du Congrès, Rohan Gupta, a affirmé que le BJP s’était abaissé à un nouveau creux en répandant le mensonge pour discréditer ceux qui aident les gens, car le parti safran n’a pas réussi à aider l’Inde à lutter contre la pandémie.

