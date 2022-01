« Le BJP transforme Tripura en centre de fabrication de Covid »: Trinamool sur le rassemblement du PM Modi

PM Modi a inauguré aujourd’hui le nouveau terminal intégré de l’aéroport Maharaja Bir Bikram (MBB) et a également lancé deux initiatives clés : Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana et Project Mission 100 des écoles Vidyajyoti.

Le Congrès de Trinamool a accusé aujourd’hui le gouvernement du BJP d’avoir transformé Tripura en un centre de fabrication de Covid et de mettre des milliers de vies en danger. La remarque du TMC est intervenue après que le ministre en chef de Tripura, Biplab Deb, a partagé des images de la foule rassemblée pour le rassemblement du Premier ministre Narendra Modi dans l’État. PM Modi a inauguré aujourd’hui le nouveau terminal intégré de l’aéroport Maharaja Bir Bikram (MBB) et a également lancé deux initiatives clés : Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana et Project Mission 100 des écoles Vidyajyoti.

Partageant des photos du lieu plus tôt dans la journée, Deb a déclaré : « Une confluence d’enthousiasme, de bonheur et de foi peut être observée au Swami Vivekananda Maidan Agartala où l’honorable Premier ministre Shri Narendra Modi Ji arrivera sous peu et s’adressera au public. «

Dans un autre Tweet, CM Deb a déclaré : « Le gouvernement à double moteur dirigé par l’honorable Premier ministre Shri Narendra Modi Ji a ouvert des voies de développement pour Tripura et le peuple de l’État montre sa gratitude à l’honorable Premier ministre avec sa présence à Swami Vivekananda Maidan, Agartala.

Répondant à la foule compacte présente dans le sol, le Congrès de Trinamool a déclaré : « Le Premier ministre indien met des milliers de vies en danger ! En transformant Tripura en un «centre de fabrication COVID», le PM pense-t-il vraiment qu’il est capable de protéger les gens HONTE À Narendra Modi ji. HONTE À Biplab de JOUER AVEC LA VIE DES PERSONNES ! »

Le Premier ministre indien met des milliers de vies en danger ! En transformant Tripura en un « centre de fabrication COVID », le Premier ministre pense-t-il vraiment qu’il est capable de protéger les gens ? HONTE À @narendramodi ji. HONTE À @BjpBiplab pour JOUER AVEC LA VIE DES GENS ! https://t.co/kI0JObhp1P – AITC Tripura (@AITC4Tripura) 4 janvier 2022

Le TMC a également attaqué le BJP pour une augmentation de la TPS avec effet au 1er janvier. « Nouvelle année, nouvelle torture ! Si Narendra Modi ji avait un iota d’inquiétude pour le peuple indien, il réfléchirait à deux fois avant de faire à plusieurs reprises des gestes qui tourmentent nos vies. ‘Achhe Din’ dans la Nouvelle Inde s’avère être une affaire assez chère ! a déclaré le TMC.

Nouvelle année, nouvelle torture ! Si @narendramodi ji avait un iota d’inquiétude pour le peuple indien, il réfléchirait à deux fois avant de faire à plusieurs reprises des gestes qui tourmentent nos vies. ‘Achhe Din’ dans #NewIndia s’avère être une affaire plutôt chère ! pic.twitter.com/7yXjeViegY – All India Trinamool Congress (@AITCofficial) 4 janvier 2022

Selon le site Internet du ministère de la Santé, Tripura compte 160 cas actifs de Covid-19.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.