Le BJP travaille à renforcer son arithmétique sociale avant les sondages de l’Assemblée UP

Prasada est issu d’une célèbre famille brahmane de l’État qui est restée au Congrès pendant trois générations, et le BJP pense que la défection du jeune leader dans ses rangs l’aidera à contenir tout mécontentement qu’une partie de la communauté politiquement influente pourrait avoir avec le ministre en chef. Gouvernement dirigé par Yogi Adityanath.

Se joindre à des partis plus petits ayant une base politique dans différentes castes faisait partie de la stratégie du BJP, car il a remporté de gros succès dans l’Uttar Pradesh lors des élections législatives de 2017 et de 2019 Lok Sabha. Le parti du safran s’efforce à nouveau de nouer une alliance sociale solide alors qu’il se prépare aux élections nationales prévues pour le début de l’année prochaine.

Avec le haut dirigeant du parti et ministre de l’Union Amit Shah tendant la main aux dirigeants de l’Apna Dal (S) et du parti Nishad, les deux alliés du BJP mais mécontents de la question de leur représentation au gouvernement, et le chef du Congrès Jitin Prasada rejoignant le parti du safran, le parti au pouvoir semble prendre des mesures pour corriger son arithmétique.

Alors qu’Anupriya Dal d’Apna Dal n’a pas parlé de sa rencontre avec Shah, Sanjay Nishad du Nishad Party a clairement indiqué que son parti souhaite être représenté au sein du gouvernement de l’État pour répondre aux aspirations des communautés marginalisées dont il tire son soutien.

Le pouvoir politique est plus fort que le pouvoir de Dieu, a-t-il dit à PTI pour souligner son importance pour résoudre une myriade de problèmes auxquels sont confrontées différentes communautés défavorisées.

Il a également réitéré sa demande de donner à la communauté des bateliers, qui relèvent de diverses castes et sous-castes, des avantages sous les castes répertoriées et non dans la catégorie des autres communautés arriérées comme étant donné actuellement en UP.

Dans un message au BJP, il a déclaré que la communauté avait dans le passé soutenu des partis comme le BSP, le SP et le Congrès, mais avait cessé de voter pour eux après qu’ils n’aient pas répondu à leurs préoccupations.

Nous comprenons que le gouvernement Modi a été occupé par des questions nationales importantes, a-t-il déclaré, se référant à la révocation de l’article 370. Maintenant, nous pensons que nos préoccupations seront prises en compte, a-t-il déclaré.

La victoire de son fils Praveen Kumar Nishad en tant que candidat du parti Samajwadi de l’arrondissement de poche d’Adityanath à Gorakhpur avait choqué le BJP, qui s’est ensuite efforcé de le séduire dans son camp lors des élections de 2019 à Lok Sabha.

Patel était ministre dans le premier gouvernement Modi, mais les pourparlers de son parti avec le Congrès lors des élections de 2019 à Lok Sabha, alors même qu’il s’est finalement battu en tant qu’allié du BJP, ont empêché le chef de Kurmi d’être tenu à l’écart de sa deuxième manche.

Il a été rapporté que le BJP pourrait également ramener son ancien allié, le parti Suheldev Bhartiya Samaj, dans son giron, mais son chef Om Prakash Rajbhar a exclu une telle possibilité.

Des sources du BJP ont déclaré que leur parti s’était toujours efforcé de représenter dûment les diverses communautés et ont noté qu’il n’avait jamais été opposé à s’associer à des partis plus petits.

Nous l’avons fait dans divers États, que ce soit le Bihar, l’Assam ou l’Uttar Pradesh, a déclaré un dirigeant.

Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, s’est également efforcé d’élargir l’attrait social de son parti en faisant venir des dirigeants de l’extérieur de sa circonscription.

La gestion par le gouvernement Yogi de la récente crise du COVID-19 suscitant même des questions de la part des dirigeants du BJP des États, plusieurs d’entre eux écrivant des lettres pour souligner leurs préoccupations, la direction du parti du safran a pris des mesures pour relever les défis organisationnels et de gouvernance.

Il y a eu de fortes spéculations selon lesquelles Adityanath pourrait opter pour une expansion de son cabinet, et les réunions de Shah avec ses alliés sont considérées comme faisant partie de l’exercice.

Le BJP a beaucoup en jeu lors du prochain tour des élections législatives dans cinq États au début de l’année prochaine, car il est au pouvoir dans quatre d’entre eux, dont l’Uttarakhand, Goa et Manipur en plus du très important Uttar Pradesh.

