Le BJP voulait une alliance avec le NCP, j’ai dit « non » à Modi, dit Sharad Pawar

Le président du NCP, Sharad Pawar, a déclaré mercredi que le BJP voulait forger une alliance avec ce parti après les élections du Maharashtra de 2019, mais il n’y était pas favorable et a déclaré au Premier ministre Narendra Modi que « ce n’était pas possible ».

« C’est vrai qu’il y a eu une discussion sur une alliance entre nos deux partis. Le Premier ministre a dit que nous devrions y réfléchir… Cependant, je lui ai dit directement dans son bureau que ce n’était pas possible et je ne voudrais pas les garder dans l’ignorance », a déclaré Pawar lors du lancement d’Ashtavdhani, une table basse. livre publié par Loksatta, le journal marathi de The Indian Express Group.

Rappelant les événements qui ont suivi les élections de l’État, Pawar a déclaré qu’il avait fait une déclaration « malveillante » selon laquelle le NCP envisageait sérieusement de soutenir le BJP. « Cela a probablement semé le doute dans l’esprit de Shiv Sena, qui s’est prononcé pour une alliance avec le Congrès et le PCN », a-t-il déclaré.

Pawar a également déclaré que le BJP aurait pu envisager un rapprochement avec le NCP parce que les relations entre son parti et le Congrès étaient tendues à l’époque.

À l’approche des élections de 2019 au Maharashtra, le BJP et Shiv Sena avaient formé une alliance tandis que le Congrès et le NCP se battaient ensemble. Le BJP a finalement émergé comme le plus grand parti, mais n’a pas pu former le gouvernement car son alliance avec le Sena s’est rompue à cause du poste de ministre en chef.

Le BJP a alors tenté d’obtenir le soutien d’une section du NCP et a même fait prêter serment à Fadnavis comme ministre en chef avec Ajit Pawar comme adjoint, mais cet arrangement n’a duré que quelques heures. Finalement, les Sena ont changé de camp et formé le gouvernement avec le NCP et le Congrès.

Pawar a déclaré que s’il avait envoyé son collègue du parti Ajit Pawar se joindre au BJP pour former un gouvernement dans le Maharashtra après les élections de l’Assemblée en 2019, il aurait alors veillé à ce que la dispense reste au pouvoir.

Ajit Pawar avait abasourdi les cercles politiques de l’État en s’associant à Devendra Fadnavis fin 2019 pour former un gouvernement, avec ce dernier comme CM, avant qu’il ne tombe en un peu plus de trois jours.

Pawar, interrogé sur ce sujet, a déclaré: « Si je l’avais envoyé (Ajit Pawar), alors je me serais assuré qu’ils auraient (formé et) continué le gouvernement. »

Le chef du PCN a également déclaré que le gouvernement MVA dirigé par le ministre en chef Uddhav Thackeray se portait bien, ajoutant que même si ce dernier était malade au cours des 10 derniers jours, il y avait d’autres ministres ayant une expérience de l’administration.

