Le “Black Album” de Metallica va devenir “Pop! Figurine des albums de Funko

Funko et Walmart se sont associés pour entrer dans le METALLIQUE Célébration “Black Album” avec une nouvelle édition “Métallique” Pop! Figure d’albums. Vous pouvez le pré-commander maintenant sur Walmart.com. Il devrait être expédié en décembre.

Funko‘s Pop! La ligne d’albums comprend des albums de musique mettant en vedette l’album lui-même, en utilisant le Pop! chiffre. La boîte est surdimensionnée et contient un Pop! pour recréer l’image principale sur la couverture. De plus, le fond de la boîte ajoute une réplique de la pochette de l’album pour compléter le look.

Les précédents LP classiques qui ont obtenu le Pop! Le traitement des albums comprend AC DC‘s “Autoroute pour l’enfer” et MOTRHEAD‘s “As de pique”.

The Black Album est l’un des disques les plus vendus et les plus acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné METALLIQUE son premier album n°1 dans pas moins de 10 pays, dont quatre semaines au n°1 aux États-Unis, sa série incessante de singles — “Entre Sandman”, “The Unforgiven”, “Rien d’autre ne compte”, “Où que je puisse déambuler” et “Triste mais vrai” — a alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, à la radio et MTV statut de nom de ménage dominant. La réception de l’album par la presse a été de la même manière, se construisant au fil des ans à partir du top 10 du 1991 Village Voice Pazz & Jop les critiques nationaux sondent pour devenir une présence constante dans les 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone. L’impact et la pertinence de l’album ne cessent de croître, comme le prouve un fait indiscutable : The Black Album reste incontesté en tant qu’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

Pour commémorer son 30e anniversaire, le GrammyBlack Album, 16 fois certifié disque de platine, a reçu sa réédition définitive le 10 septembre via le propre album du groupe. Enregistrements noircis.

Basée à Everett, Washington, Funko est l’une des principales sociétés de produits de consommation de la culture pop. Funko conçoit, s’approvisionne et distribue des produits de culture pop sous licence dans plusieurs catégories, notamment des figurines en vinyle, des jouets, des peluches, des vêtements, des jeux de société, des articles ménagers et des accessoires pour les consommateurs qui recherchent des moyens tangibles de se connecter avec leurs marques et personnages préférés de la culture pop.



Funko et Walmart s’associent pour participer à la célébration #BlackAlbum2021 avec ce nouvel “@OriginalFunko Pop! Album Deluxe : Metallica – The Black Album – @Walmart Exclusive” ! Pré-commandez maintenant sur https://t.co/HOnhVoOuUX pic.twitter.com/PxHfP4IiWQ – Metallica (@Metallica) 29 septembre 2021

