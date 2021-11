Le ‘Black Diamond’ organise des fêtes dans les maisons Fonatur avec l’aimable autorisation de l’état-major général – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Roberto Palazuelos Badeaux, acteur et actuel candidat au poste de gouverneur de Quintana Roo, a suscité la polémique sur les réseaux sociaux après avoir avoué que sa jeunesse utilisait des maisons du gouvernement fédéral, l’état-major présidentiel et des véhicules officiels pour organiser des fêtes luxueuses dans des destinations touristiques au Mexique.

Lors d’une interview pour une émission YouTube « Pinky Promise », Palazuelos a avoué qu’étant un ami des enfants du président de l’époque, Miguel de la Madrid, il organisait des fêtes dans les maisons du Fonds national pour la promotion du tourisme (Fonatur).

En outre, il a expliqué que lorsque « Don Miguel » (l’ancien président) a quitté la résidence officielle de Los Pinos, lui et ses enfants ont organisé des fêtes aux frais des deniers publics.

« Il faut considérer que mercredi à Los Pinos, Don Miguel était déjà parti, qui se rendait toujours chez lui à Cuautla, et ils nous ont laissés du mercredi au dimanche à Los Pinos. Il y avait une secrétaire en bas qui s’appelait Lupita et puis nous avons dit « qu’est-ce qu’on va faire, Chanfle? », A déclaré Palazuelos de Gerardo, le plus jeune fils de De la Madrid.

« Ensuite, il répondait : « vérifiez quelle maison est libre, parlez à Lupita ». Puis il lui parlait déjà et lui disait « Lupita, quelle maison y a-t-il de libre (de Fonatur) le week-end ? », a ajouté l’acteur, actuellement âgé de 54 ans.

Il a souligné qu’après avoir choisi la maison Fonatur où se tiendrait la fête, le secrétaire envoyait « l’avance », c’est-à-dire des éléments de l’état-major présidentiel qui étaient chargés d’organiser la fête.

« Toute l’avance partait, un avion de l’armée est arrivé avec tous les soldats, ils ont tout monté », a-t-il déclaré.

Malgré les déclarations fortes, Palazuelos n’a pas été perturbé lorsqu’il a reconnu qu’il avait apprécié les fêtes et les vols à bord d’avions officiels pendant les six ans de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari et Ernesto Zedillo.

Informations tirées de Vanguardia