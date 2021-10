Le Black Friday est arrivé tôt pour les caméras domestiques Blink, avec des prix à partir de 25 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Bon Black Friday 2021 à tous ! Nous avions l’impression que le Black Friday n’est arrivé que le 26 novembre, mais ce n’est clairement pas le cas. Le Black Friday doit être aujourd’hui car tous les appareils les plus populaires d’Amazon sont en vente dès maintenant avec des remises importantes. Sérieusement, jetez un œil à la page des offres d’appareils Amazon dès maintenant. Vous pouvez économiser 30% sur le bien-aimé Fire TV Stick 4K ou 35% sur le nouveau chaud Écho Show 5. Tout d’Amazon Tablettes de feu sont en vente aux prix les plus bas de la saison, et il y a tellement d’autres bonnes affaires. Si vous voulez vraiment voir la meilleure preuve que ce doit être le Black Friday, consultez la vente massive d’Amazon sur Clignote les caméras de sécurité à domicile. Les prix commencent à seulement 24,99 $ pour la caméra Blink Mini !

Blink Mini – Caméra de sécurité intelligente enfichable d’intérieur compacte, fonctionne avec Alexa Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Vente d’appareils photo Blink Mini

Toutes les caméras Blink d’Amazon offrent une valeur incroyable par rapport à la concurrence. Parmi nos lecteurs, cependant, le Clignote Mini a toujours été particulièrement populaire. Bien sûr, ce n’est vraiment pas si difficile de voir pourquoi. La caméra de sécurité domestique Blink Mini merveilleusement compacte offre toutes les fonctionnalités principales que vous attendez d’une caméra d’intérieur. Cela fonctionne aussi évidemment avec Alexa et s’intègre si bien avec d’autres appareils Amazon. Mais le meilleur de tous, il ne coûte que 35 $. Les caméras domestiques comparables d’autres marques peuvent facilement coûter 100 $ ou plus !

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez des offres incroyables sur le Blink Mini. Les caméras individuelles ne coûtent que 24,99 $ pour une durée limitée. Ou, si vous achetez un Paquet de 2 ou 3 paquet, vous pouvez réduire le prix jusqu’à 21,67 $ chacun !

Autres offres Blink

En plus de cette vente épique Blink Mini, il existe également des offres exceptionnelles sur les appareils photo plus sophistiqués de Blink. Les Caméra intérieure clignotante avec une autonomie incroyable de 2 ans à partir de seulement 49,99 $ pour caméras supplémentaires ou 59,99 $ pour le Kit 1 caméra. Les caméras supplémentaires sont destinées aux personnes qui ont déjà un système Blink. Pendant ce temps, les kits sont livrés avec un moyeu.

Il y a tellement de caméras de sécurité pour la maison. Et si nous sommes honnêtes, la plupart des modèles d’intérieur sont fondamentalement les mêmes. Ils ont les mêmes fonctionnalités de base et si vous en achetez un d’une marque décente, il aura également une excellente application et une vidéo de haute qualité. La seule vraie différence est de savoir s’il est sans fil ou s’il doit être branché sur le secteur. Et en ce qui concerne les caméras sans fil, le prix et la durée de vie de la batterie sont les variables les plus importantes.

Devinez quoi : il n’y a pas mieux que 2 ans d’autonomie pour seulement 49,99 $ !

Enfin et surtout, nous avons l’incroyable Caméra extérieure clignotante. Il est entièrement sans fil, tout comme le modèle d’intérieur, mais il est également résistant aux intempéries. Cela signifie que vous pouvez les installer n’importe où à portée du Wi-Fi ! Caméras supplémentaires à partir de 59,99 $ au lieu de 90 $, ce qui est un prix incroyable. Vous trouverez également des kits avec le hub à partir de seulement 69,99 $ pour le Kit 1 caméra.

Ces incroyables caméras de sécurité extérieures pour la maison sont imbattables. Comme la caméra Blink Mini, ils offrent une valeur incroyable car ils sont tellement moins chers que leurs concurrents. Mais ils vantent également une autonomie de 2 ans et une plus longue portée sans fil. Vous êtes fou si vous n’en attrapez pas quelques-uns pendant qu’ils sont en vente !

