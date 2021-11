Le Black Friday touche-t-il aussi les opérations cosmétiques ? Ce que nous devons savoir

23/11/2021 à 16:58 CET

Bien qu’en théorie ce ne soit que ce vendredi, le des offres Le Black Friday a déjà commencé. Il n’y a pas de boutique physique ou en ligne qui n’ait déjà lancé ses incroyables opportunités. Et nous ne parlons pas seulement de vêtements ou de technologie. Les offres couvrent toute gamme de produits ou de services, y compris quelque chose d’aussi délicat que l’esthétique.

Pour cette raison, de la Société espagnole de médecine esthétique (SEME), ils veulent avertir la population que «des campagnes de vente comme celle de la Vendredi noir pour l’application de traitements médicaux esthétiques du visage et/ou du corps sont contraires au code déontologique de la profession médicale ».

Et surtout, ces prétendues offres ou bonnes affaires peuvent comporter des risques importants pour la santé des patients, et entraîner des sanctions très lourdes de la part des associations médicales.

Parce que ce type de pratique peut entraîner une diminution de qualité des soins et des produits utilisés, dans le seul objectif d’attirer plus de patients avec des prix bas.

« L’adéquation d’un traitement à un patient ne doit jamais être appréciée en fonction du caractère plus ou moins attractif de la promotion », ajoute le Dr Petra Vega, président de la SEME.

Cette situation est aggravée si l’on prend en compte les nombreux cas d’intrusion dans le secteur de la Médecine Esthétique, dans lequel des personnes non formées, autorisées ou autorisées accomplissent un acte médical.

« Le manque de visibilité de ce problème entraîne un sentiment généralisé d’impunité et une perception erronée de la normalité, alors que la réalité est qu’il s’agit d’actes qui mettent gravement en danger la santé et, malheureusement, parfois même la vie de ceux qui en subissent ce type. de procédure », soulignent les experts en médecine esthétique.

La preuve que l’intrusion dans ce secteur de la médecine est un fait, ce sont les données. Depuis janvier 2018, SEME a reçu et traité plus de 546 plaintes, dont 180 correspondent à 2021.

Pénalités pour avoir proposé des soins médico-esthétiques pendant le Black Friday

La législation Il est clair en ce qui concerne l’offre et la remise de ce type de traitement. Dans le décret législatif royal 1/2015 du 24 juillet, loi sur les garanties et l’usage rationnel des médicaments et des produits de santé, l’interdiction des « bonus, cadeaux, remises, prix, concours, primes ou méthodes similaires est établie en tant que méthodes liées à la promotion ou la vente au public desdits produits. La publicité des techniques ou procédures médicales ou chirurgicales liées à l’utilisation de dispositifs médicaux spécifiques respectera les critères envisagés dans la publicité des dispositifs médicaux«.

Ainsi, selon le texte de loi, les spécialistes du SEME comprennent que « les cliniques ou les professionnels qui proposent des campagnes de réduction des traitements de médecine esthétique peuvent être sanctionnés par leur communauté autonome ».

Et à la question juridique s’ajoute la question éthique. Le Code de déontologie de la profession médicale établit qu’« il est contraire à l’éthique pour le médecin d’offrir ses services en récompense de concours ou de promotion commerciale de quelque nature que ce soit ».

De quoi faut-il tenir compte avant de commencer un traitement esthétique ?

En tout état de cause, si nous sommes déterminés à suivre un quelconque traitement de médecine esthétique, qu’il soit anti-âge ou remodelage corporel, de SEME ils nous offrent quelques recommandations pour s’assurer que ce sera un médecin spécialiste qui l’effectuera.

Diplôme universitaire en médecine : La médecine esthétique est une spécialité de plus, il faut donc s’assurer que les soins soient prodigués par un médecin titulaire d’un diplôme ou d’un diplôme en médecine.site de l’Organisation Medical Collegiate (OMC).U.48 Clinique : C’est nécessaire pour confirmer que le centre où nous allons faire le traitement est autorisé par le ministère de la Santé de sa communauté autonome et qu’il dispose de la licence de santé nécessaire, connue sous le nom de U.48.

Une fois que nous avons vérifié que c’est bien un professionnel de santé qui va nous soigner, les experts en médecine esthétique conseillent également :

Décrivez au médecin esthétique ce que vous souhaitez réaliser, quelles sont vos attentes et assurez-vous qu’il l’a bien compris. Vous ne devez subir aucun traitement sans avoir bien expliqué les détails, les risques et les complications possibles. Des traitements dans lesquels des solutions sont promises sans potentiel Effets secondaires. De manière générale, il faut se méfier des miracles. Il faut réfléchir aux modalités d’intervention possibles et, en cas de doute, l’idéal est d’opter pour la solution la moins invasive. Parallèlement à un examen complet, le médecin doit prendre des photos du problème à résoudre. traité. Les photos sont un élément déterminant du dossier médical. Si vous n’êtes pas totalement convaincu de l’acte à réaliser, il peut être utile de demander un deuxième avis médical. N’entreprenez aucun traitement sans avoir préalablement signé le consentement signé. Vous devrait faire attention à qui promet trop. Attention aux miracles, aux magiciens et surtout vous devez vous fier aux conseils d’un professionnel expert et n’oubliez jamais, surtout à ces dates, que les tombolas, remises et promotions sur les soins esthétiques du visage et/ou du corps sont contraires au code déontologique du corps médical .