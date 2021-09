Le « black-out mondial » d’Internet affecte des millions d’appareils ce jeudi

in

Ce 30 septembre il est marqué de chiffres rouges parmi des millions d’internautes. Le célèbre ‘panne d’électricité mondiale ‘ d’internet dans des milliers d’appareils électroniques est produit ce jeudi et affectera les téléphones, tablettes, ordinateurs et consoles qui seront laissés hors ligne en raison de l’obsolescence programmée.

Il s’agit de la date choisie pour que les appareils qui ne sont pas mis à jour ou qui ne peuvent pas recevoir de mises à jour soient laissés hors ligne. La cause? Les règles de sécurité Internet feront que les terminaux obsolètes ne seront plus utilisés.

Le problème est l’expiration d’un certificat d’authentification requis pour valider la connexion d’un appareil avec le serveur de base.

Certains anciens modèles d’iPhone, d’ordinateurs, de consoles et de nombreux autres appareils dépendent de ce certificat numérique.

De cette façon, une fois le certificat numérique expiré, les propriétaires de certains anciens objets électroniques ne pourront plus regarder une série sur Netflix ou acheter en ligne via Amazon ou envoyer un e-mail via Gmail.

En juillet de l’année dernière, un chercheur en cybersécurité nommé Casque Scott déjà averti de cette possibilité. Comme il l’a vérifié, 30% des mobiles Android pourraient rester en mode hors ligne pour toujours.

“Peut-être que rien ne devra être fait à ce sujet et cela se résout”, a récemment expliqué Helme sur son blog. Mais je parie que certaines choses vont casser le 30 septembre. »

Voici la liste des appareils qui seront sans Internet :

Ordinateurs Mac avec macOS version 10.12.0 ou antérieure

Appareils iPhone et iPad avec iOS version 9 ou antérieure

Android 2.3.6 Gingerbread et versions antérieures.

PlayStation 3 avec micrologiciel version 5.00 ou antérieure

Windows XP Service Pack 2 et versions antérieures.