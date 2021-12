Le blâme mis ailleurs alors que le chef d’Everton répond aux allégations de licenciement de Rafa Benitez

Rafael Benitez a été informé qu’il ne courait aucun danger immédiat de limogeage à Everton après que le propriétaire des Toffees, Farhad Moshiri, ait remis à l’Espagnol un vote de confiance massif.

L’arrivée de Benitez le 30 juin n’a pas vraiment été accueillie avec grand plaisir par les fidèles de Toffees. L’Espagnol est une légende de Liverpool, ayant guidé les rivaux d’Everton vers la couronne de la Ligue des champions en 2005 et une FA Cup l’année suivante.

Benitez a également semblé affirmer qu’Everton était un « petit club » pendant son séjour à Anfield, bien qu’il ait depuis tenté d’expliquer l’empannage.

Et avec les Toffees subissant une défaite 4-1 aux mains de Liverpool mercredi, les spéculations sur le limogeage de Benitez se sont multipliées.

Les fans de Liverpool ont été très heureux de leur victoire en scandant « Rafa au volant » lors d’une soirée record à Goodison.

Et avec un rapport indiquant un délai possible dans lequel il fait face au sac, Moshiri est sorti pour insister sur le fait que Benitez mérite plus de temps.

De plus, parlant à talkSPORT, il pense que la chute d’Everton est due au nombre de blessures au club.

« Le football, c’est la crise un jour et la gloire le lendemain. Rafa est un bon manager et la sous-performance est en grande partie due aux blessures », a déclaré Moshiri.

« (Au cours des) deux prochaines semaines, nous aurons une équipe complète et, entre-temps, les résultats s’amélioreront.

« Rafa a besoin de temps pour laisser sa marque dans l’équipe. Il sera soutenu pour ajouter de la profondeur à l’équipe. Les gestionnaires ont besoin de temps. Je ne doute pas que nous aurons une solide deuxième moitié de saison.

Moshiri a dépensé plus de 500 millions de livres sterling pour les joueurs depuis son arrivée en 2016. Le club, cependant, semble dans un état pire que jamais.

Benitez a déclaré : « La différence, c’est que nous vendons des joueurs, réalisons de gros bénéfices et investissons de l’argent. Donc, dans notre cas, vous ne pouvez pas blâmer le propriétaire pour avoir dépensé de l’argent.

« J’ai été à Newcastle et le propriétaire ne dépensait pas d’argent. En janvier, j’espère que l’équipe ne dépendra pas du retour de deux ou trois joueurs comme nous le sommes actuellement.

« Janvier est une fenêtre difficile et il n’y a pas trop de joueurs disponibles. Mais quand on a de l’argent à dépenser, il faut le faire correctement.

Le limogeage de Benitez n’est pas dans l’esprit du manager

Benitez s’accroche à l’espoir que les efforts déployés par ses joueurs les permettront d’une manière ou d’une autre de s’en sortir.

Cependant, il reste sérieusement à court de qualité en attendant le retour de Dominic Calvert-Lewin. L’attaquant anglais n’a plus joué depuis le 28 août en raison d’un problème à la cuisse.

« Je pense qu’il est important de comprendre à quoi vous vous attendez quand je suis venu ici », a-t-il ajouté.

« Tout le monde me disait que les fans s’attendent à ce que les joueurs donnent tout.

« Ensuite, il faut comparer cette équipe à laquelle il manque trois joueurs clés (Calvert-Lewin, Mina et le tout récent Abdoulaye Doucoure).

« Toute équipe à laquelle il manque trois joueurs clés pendant un certain temps – des joueurs qui ont marqué des buts la saison dernière – et qui commettent des erreurs en défense perdra.

« Le seul moyen pour nous est de faire revenir ces joueurs et de récupérer mentalement.

« J’ai toujours confiance que nous pouvons bien faire. »

