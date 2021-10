par Chris Menahan, Libération de l’information :

« Walmart a lancé un programme critique de formation à la théorie raciale qui dénonce les États-Unis comme un » système de suprématie blanche » et enseigne aux travailleurs blancs à salaire horaire qu’ils sont coupables de » pensée de suprématie blanche » et de » supériorité raciale intériorisée » « , rapporte Christopher Rufo. .

Extrait du City Journal, « Walmart contre la blancheur » :

Selon une cache de documents internes que j’ai obtenus d’un dénonciateur, Walmart a lancé le programme en 2018 en partenariat avec le Racial Equity Institute, une société de conseil de Greensboro, en Caroline du Nord, qui a beaucoup travaillé avec des universités, des agences gouvernementales et des sociétés privées. Le programme est basé sur les principes fondamentaux de la théorie critique de la race, notamment « l’intersectionnalité », « l’oppression raciale intériorisée », « l’infériorité raciale intériorisée » et «le développement antiraciste blanc». Depuis le lancement du programme, Walmart a formé plus de 1 000 employés et rendu le programme obligatoire pour les cadres et recommandé pour les travailleurs rémunérés à l’heure dans les magasins Walmart. Lorsqu’il a été contacté pour commentaires, Walmart a confirmé que la société avait « engagé REI pour un certain nombre de sessions de formation depuis 2018 » et avait « trouvé ces sessions stimulantes et constructives ».

Le programme commence par l’affirmation selon laquelle les États-Unis sont un « système de suprématie blanche », conçu par des Européens blancs « dans le but d’attribuer et de maintenir l’accès de la peau blanche au pouvoir et aux privilèges ». L’histoire américaine est présentée comme une longue séquence d’oppressions, de la « construction d’une ‘race blanche’ » par les colons en 1680 à la loi de relance du président Obama en 2009, « un autre acte de race neutre qui a profité de manière disproportionnée aux Blancs ». Par conséquent, soutient le programme Walmart, les Américains blancs ont été soumis à un « conditionnement raciste » qui les endoctrine dans la « suprématie blanche », ou l’opinion « que les Blancs et les idées, les pensées, les croyances et les actions des Blancs sont supérieurs aux gens. de couleur et leurs idées, pensées, croyances et actions.

Suivant le principe selon lequel «le diagnostic détermine le traitement», le programme Walmart cherche à créer un profil psychologique de la blancheur qui peut ensuite être traité par le «développement antiraciste blanc». Les Blancs, selon les entraîneurs, sont intrinsèquement coupables de « privilège blanc » et de « supériorité raciale intériorisée », la conviction que « son confort, sa richesse, ses privilèges et son succès ont été gagnés par des mérites et un travail acharné » plutôt que par les avantages de la racisme. Le programme de Walmart soutient que cette « culture de suprématie blanche » oppressive peut être résumée dans une liste de qualités comprenant « l’individualisme », « l’objectivité », « le paternalisme », « la défensive », « la thésaurisation du pouvoir », « le droit au confort » et « l’adoration ». de la parole écrite » – qui tous « promeuvent la pensée de la suprématie blanche » et « sont préjudiciables à la fois aux personnes de couleur et aux personnes blanches ».

Le programme de formation recommande que les « discussions sur le conditionnement raciste » soient menées dans des « groupes d’affinité » à ségrégation raciale, car « les personnes de couleur et les Blancs ont leur propre travail à faire pour comprendre et lutter contre le racisme ». Les employés de Walmart appartenant à des minorités raciales, dans le cadre du programme de formation, souffrent d’une « oppression raciste construite » et d’une « infériorité raciale intériorisée ». Leur psychologie interne est considérée comme brisée et brisée, dominée par des messages internes tels que « nous pensons qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans le fait d’être une personne de couleur », « nous avons réduit l’estime de soi », « nous avons réduit les attentes », « nous avons très choix limités », et « nous avons le sentiment d’une possibilité limitée ». Les minorités commencent ainsi à croire aux « mythes promus par le système raciste », développent des sentiments de « haine de soi », de « colère », de « rage » et d’« ethnocentrisme » et sont obligées d’« oublier », de « mentir » et de « arrêter de ressentir » afin d’assurer la survie de base.

La solution, selon le programme de Walmart, est d’encourager les Blancs à participer au « développement antiraciste blanc » – un programme de conditionnement psychologique qui réoriente la conscience blanche vers « l’antiracisme ». Le programme de formation enseigne aux employés blancs que des idées telles que « je suis normal », « nous sommes tous pareils » et « je ne suis pas le problème » sont des constructions racistes, motivées par une supériorité raciale intériorisée. Le programme encourage les Blancs à accepter leur « culpabilité et leur honte », à adopter l’idée que « les blancs n’ont pas raison », à reconnaître leur complicité dans le racisme et, enfin, à s’orienter vers une « action collective » selon laquelle « les blancs peuvent faire le bien ». L’objectif est que les Blancs gravissent « l’échelle de l’autonomisation des Blancs » et se recréent avec une nouvelle « identité antiraciste ».

Walmart est la plus grande entreprise en termes de chiffre d’affaires dans le monde entier. C’est l’idéologie qu’ils et le reste des entreprises qui composent le Fortune 500 défendent.

Coca-Cola forme ses employés blancs à « être moins blancs » et Walmart leur apprend que « le blanc n’est pas juste ».

Si l’Amérique est un « système suprémaciste blanc », pourquoi nos meilleures entreprises forment-elles leurs employés blancs à se haïr et à culpabiliser les blancs ?

Lire la suite @ InformationLiberation.com