Le blanchiment du GOP de l’attaque du Capitole montre la nécessité d’une commission du 6 janvier

Dimanche, un deuxième républicain de la Chambre a suggéré que, si une commission du Congrès examinant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain se matérialisait, le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA), pourrait bientôt recevoir une assignation à témoigner.

Le représentant Fred Upton (R-MI) a rejoint l’ancienne présidente de la conférence de la Maison républicaine Liz Cheney (R-WY), qui a été évincée de ce poste mercredi, pour indiquer qu’une assignation pourrait être sur la table pour McCarthy, déclarant à Dana Bash de CNN sur State du syndicat que «je soupçonnerais que Kevin serait assigné à comparaître».

«Je soupçonnerais que Kevin serait assigné à comparaître» et d’autres membres aussi, dit Fred Upton, républicain du Michigan, à @DanaBashCNN sur @CNNSotu, faisant référence à la commission du 6 janvier et aux conversations de McCarthy avec Trump. – Manu Raju (@mkraju) 16 mai 2021

Cheney a frappé une note similaire dans un segment d’interview publié vendredi, disant à Jonathan Karl d’ABC que McCarthy «devrait absolument [testify] et je ne serais pas surpris s’il était assigné à comparaître.

“Je pense qu’il a dit très clairement et publiquement qu’il avait des informations sur l’état d’esprit du président ce jour-là”, a déclaré Cheney. «Les éléments de cette commission sont exactement comme ils devraient être.»

JUST IN: La représentante Liz Cheney dit à @jonkarl que le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, devrait “absolument” témoigner avant une éventuelle commission d’enquête sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole. “Je ne serais pas surpris s’il était assigné à comparaître.” Regardez l’interview dimanche sur @ThisWeekABC. pic.twitter.com/3D46K3uOeV – Cette semaine (@ThisWeekABC) 14 mai 2021

Upton et Cheney faisaient tous deux partie des 10 républicains de la Chambre qui ont rompu avec McCarthy en janvier pour voter pour destituer l’ancien président Donald Trump à la suite de l’insurrection du Capitole le 6 janvier, qui a fait cinq morts.

Depuis l’attaque, les membres de la Chambre, qui ont été forcés d’évacuer la chambre après qu’elle a été prise d’assaut par des insurgés pro-Trump, ont débattu de la création potentielle d’une commission d’enquête indépendante, sur le modèle de celle formée après le 11 septembre, pour enquêter. l’émeute du 6 janvier.

Et à partir de vendredi, lorsque les dirigeants du comité de la sécurité intérieure de la Chambre ont annoncé un accord bipartite sur sa formation, cette commission semble plus proche que jamais – à la grande gêne potentielle de McCarthy, s’il devait être appelé à témoigner.

Plus précisément, si McCarthy témoigne volontairement ou sous citation à comparaître dans le cadre de l’enquête de la commission, il pourrait être confronté à la perspective de combler le fossé assez important entre Trump – qui n’a montré aucune propension à abandonner son emprise sur le Parti républicain – et la vérité de ce qui s’est passé au Capitole le 6 janvier.

Comme CNN et d’autres médias l’ont déjà rapporté – et le représentant en faveur de la destitution Jaime Herrera Beutler (R-WA) l’a confirmé dans un communiqué en février – McCarthy s’est entretenu avec Trump alors que l’émeute était toujours en cours et a supplié Trump d’appeler ses partisans.

Selon Herrera Beutler, Trump «a d’abord répété le mensonge selon lequel c’était l’antifa qui avait violé le Capitole» lors de l’appel avec McCarthy.

Par la suite, Herrera Beutler a déclaré dans sa déclaration de février: «McCarthy a réfuté cela et a dit au président qu’il s’agissait de partisans de Trump. C’est à ce moment-là, selon McCarthy, que le président a déclaré: “Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversés que vous par l’élection.” “

D’autres républicains ont corroboré l’état d’esprit de Trump alors que l’attaque se déroulait. Selon le sénateur Ben Sasse (R-NE), «Donald Trump se promenait dans la Maison Blanche et ne comprenait pas pourquoi les autres membres de son équipe n’étaient pas aussi excités que lui que vous aviez des émeutiers poussant contre la police du Capitole essayant d’entrer dans le imeuble.”

Si McCarthy est appelé à étayer le récit de Herrera Beutler sur l’appel de McCarthy-Trump à la commission, cela mettrait probablement également McCarthy dans une position politique délicate.

C’est parce que l’appel de McCarthy avec Trump – qui aurait eu lieu alors que des émeutiers tentaient de percer les fenêtres du bureau du chef de la minorité – est un rappel de la véritable gravité de l’attaque du 6 janvier et du soutien de Trump à la foule, qu’il a décrit comme « très spécial »dans une vidéo plus tard le même jour. Il est également de plus en plus en décalage avec une conférence républicaine désireuse de minimiser l’insurrection et un ancien président hypersensible à la critique – et il est difficile d’imaginer McCarthy impatient de donner un récit fidèle du 6 janvier à une commission potentielle.

Le plan de commission n’est pas encore une chose sûre

Malgré les commentaires d’Upton et de Cheney, cependant, il y a encore beaucoup de «si» flottant autour de tout témoignage potentiel de McCarthy – comme la commission elle-même. Bien que l’accord de vendredi entre le président du Comité de la sécurité intérieure de la Chambre, Bennie Thompson (D-MS) et le membre de premier plan John Katko (R-NY), donne à la commission au moins un vernis de bipartisme, le soutien que la proposition trouvera auprès de la direction du GOP de la Maison est moins clair. .

Katko, en particulier, est une valeur aberrante – l’un des 10 républicains de la Chambre à soutenir la destitution de Trump – et sa conférence vient de purger le seul membre de la direction, Cheney, qui a également voté pour destituer Trump pour avoir incité à l’insurrection.

Pour l’instant, McCarthy doit encore se prononcer pour ou contre le plan – déclarant aux journalistes vendredi qu’il n’avait pas approuvé l’accord et souhaite voir plus de détails – mais un vote sur la mesure pourrait avoir lieu “dès la semaine prochaine, »Selon le communiqué publié par Thompson.

“L’inaction – ou tout simplement passer à autre chose – n’est tout simplement pas une option”, a déclaré Thompson vendredi. «La création de cette commission est notre façon d’assumer la responsabilité de protéger le Capitole américain. … nous le devons à la police du Capitole et à tous ceux qui entrent dans notre citadelle de la démocratie pour enquêter sur l’attaque.

On se demande également si une assignation à comparaître de McCarthy pourrait se concrétiser même si la commission est établie sous sa forme proposée.

McCarthy aura probablement son mot à dire dans la sélection de la moitié de la commission

Selon le communiqué publié vendredi par Thompson, la commission indépendante serait composée de 10 membres au total nommés par un groupe de direction bipartisan et bicaméral – cinq par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-CA) et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY), y compris le président de la commission, et cinq par McCarthy lui-même et le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell (R-KY), y compris un vice-président.

Aucun de ces membres ne peut être membre du Congrès ou employé actuel du gouvernement, selon Thompson, et ils doivent tous avoir «une expertise significative dans les domaines de l’application de la loi, des droits civils, des libertés civiles, de la vie privée, du renseignement et de la cybersécurité».

La négociation entre McCarthy et McConnell – l’un qui parle toujours régulièrement à Trump et l’autre qui ne dit pas son nom – sur les 5 commissaires du GOP sera … intéressante. REMARQUE: “Les fonctionnaires ou employés actuels du gouvernement ne sont pas autorisés à être nommés” – Jonathan Martin (@jmartNYT) 14 mai 2021

Mais bien que la commission ait le pouvoir d’assignation sous sa forme proposée, l’émission d’une assignation nécessiterait au moins un consensus bipartisan limité – soit un accord entre le président et le vice-président, soit un vote à la majorité simple.

En d’autres termes, McCarthy aura une part directe dans le choix d’un nombre suffisant de membres de la commission pour bloquer le processus d’assignation s’ils votent en bloc, ce qui pourrait faire de la suggestion d’Upton et de Cheney que McCarthy soit au mieux assigné à comparaître.

La conférence républicaine tente de blanchir l’insurrection

Si la proposition de la commission, qui appelle à la publication d’un rapport final et de «recommandations pour éviter de futures attaques contre nos institutions démocratiques» d’ici la fin de cette année civile, se concrétise, elle pourrait être un rappel précieux de ce qui s’est réellement passé le 6 janvier – quelque chose sur lequel certains républicains de la Chambre semblent de plus en plus flous.

Au cours de la semaine dernière seulement, l’effort du GOP pour blanchir l’insurrection, qui a blessé 140 membres des forces de l’ordre, est passé à la vitesse supérieure.

Mercredi, par exemple, lors d’une audition du comité sur l’attaque, le représentant Andrew Clyde (R-GA) a déclaré qu ‘”il n’y a pas eu d’insurrection et l’appeler une insurrection, à mon avis, est un mensonge audacieux.”

“Regarder les images télévisées de ceux qui sont entrés dans le Capitole et ont traversé Statuary Hall a montré aux gens de manière ordonnée rester entre les chandeliers et les cordes, prenant des vidéos et des photos”, a déclaré Clyde. “Vous savez, si vous ne saviez pas que la séquence télévisée était une vidéo du 6 janvier, vous penseriez en fait que c’était une visite touristique normale.”

Je tiens à réitérer à quel point il est fou pour Andrew Clyde de dire cela. dingue. l’une des choses les plus folles que j’ai entendues prononcées en une douzaine d’années à la couverture du Congrès. https://t.co/8Xlzwx2uXl – Jake Sherman (@JakeSherman) 13 mai 2021

Clyde n’est pas seul – également cette semaine, le représentant Louie Gohmert (R-TX) a déclaré qu ‘«il n’y a aucune preuve qu’il s’agissait d’une insurrection armée», et le représentant Paul Gosar (R-AZ) a décrit les insurgés comme des «patriotes pacifiques. “

Le représentant Paul Gosar propose une défense sans équivoque des insurgés du 6 janvier, les décrivant comme des “patriotes pacifiques” qui sont “harcelés” par le DOJ pic.twitter.com/b4Ijgvfz3V – Aaron Rupar (@atrupar) 12 mai 2021

Inutile de dire que les trois déclarations (et il y en a plusieurs autres dans la même veine que cette semaine) sont carrément fausses – et il existe de nombreuses preuves vidéo pour le prouver.

En plus de toutes les images qui ont déjà émergé de l’émeute – dont une grande partie est graphique et inquiétante – CNN a obtenu cette semaine une nouvelle vidéo bodycam montrant un officier de la police métropolitaine de DC, Michael Fanone, attaqué par la foule.

Selon CNN, Fanone a été “assommé plusieurs fois et battu avec un mât” par des partisans de Trump. Il a également subi une crise cardiaque «légère», selon le Washington Post, et au moins un insurrectionnel a crié que la foule devrait «tuer [Fanone] avec son propre pistolet!

Comme l’a soutenu vendredi le comité de rédaction du Washington Post, il n’est pas certain que la commission de type 9/11 convenue par Thompson et Katko empêchera les républicains de publier un faux compte révisionniste du 6 janvier.

«Mais», écrit le conseil, «comme [the commission] répond à des questions en suspens sur la façon dont l’émeute s’est produite et qui en est responsable – en partie, nous l’espérons, en prenant le témoignage sous serment du leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy (R-Calif.) et d’autres législateurs témoins oculaires – le panel devrait rendre la tâche plus difficile pour les républicains pour déformer la vérité.

Upton lui-même a fait le même argument: dans la même interview de CNN dimanche, il a déclaré à Bash que les affirmations de ses collègues selon lesquelles l’attaque était «pacifique» étaient «absolument fausses».

«J’ai vu les potences qui ont été construites sur le front est du Capitole», a déclaré Upton. «C’était effrayant, ce qui s’est passé, absolument effrayant. Et c’est pourquoi je pense qu’il est important que nous allions de l’avant avec cette commission bipartite.