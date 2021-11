Le blaugrana Yulimar Rojas, pour son deuxième titre d’athlète mondial de l’année

23/11/2021 à 17:49 CET

L’athlète de Barça, Yulimar Rojas cherchera à obtenir son deuxième prix de Athlète mondial de l’année après être devenu l’un des cinq candidats au prix décerné par Athlétisme mondial, la fédération internationale d’athlétisme.

Le Vénézuélien sera en finale avec l’Américain Sydney mclauglin, le jamaïcain Elaine Thompson Herar, le Kenyan Foi kipyegon et les hollandais Sifan Hassan, ils pourraient obtenir leur premier trophée.

De tous les candidats, seuls Yulimar Rojas et Sydney McLauglin ont réussi à gagner à l’occasion un prix décerné depuis 2007. Rojas a soulevé le prix en 2017 et McLaughin en 2018, tandis que l’Ukrainien Iaroslava Mahuchikh, qui n’est pas nominé pour cette édition, a été le lauréat de la dernière édition (2019).

Une finale pleine d’or et de records du monde

Le blaugrana accrédite cette année un record du monde au triple saut, une médaille d’or olympique à Tokyo et une autre en Diamond League, tandis que le CV de McLauglin se pare d’un première place à Tokyo au 400 mètres haies, avec deux records du monde en 2021 et une autre médaille d’or en 4×400.

Les meilleures réalisations d’Elaine Thompson-Herah cette année sont trois médailles d’or aux JO de Tokyo (100 mètres, 200 et 4×100) et une première place au 100 mètres dans la Diamond League; Faith Kipyegon s’est proclamée Champion olympique du 1500 mètres et a remporté la Diamond League de la spécialité; et Sifan Hassan a remporté le l’or à Tokyo dans les 5 000 et 10 000 mètres en plus d’avoir obtenu une médaille de bronze au 1500 m et un record du monde au 10 000.

Le 1er décembre, le nom du gagnant sera annoncé, qui sera élu par le vote exprimé par courrier électronique par les membres du Conseil mondial de l’athlétisme.

L’instance internationale se réserve cinquante pour cent des voix, tandis que le Famille et fans de World Athletics qui ont déposé leur choix via les réseaux sociaux de World Athletics, à vingt-cinq pour cent chacun.