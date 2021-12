Le BLFA dirigé par Bayer s’associe au programme de subsistance du gouvernement du Bihar JEEViKA

JEEViKA soutiendra les centres à travers leur programme de vulgarisation communautaire et donnera accès à leur écosystème d’agro-entrepreneurs.

La Better Life Farming Alliance (BLFA), dirigée par la société mondiale des sciences de la vie Bayer, a déclaré lundi qu’elle s’était associée à JEEViKA, le programme de subsistance du gouvernement du Bihar pour la réduction de la pauvreté. Bayer a déclaré dans un communiqué que le partenariat visait à autonomiser les petits agriculteurs marginaux de l’État en développant son modèle d’agro-entrepreneuriat.

Tirant parti de l’expertise technique et des synergies dans l’écosystème des petits exploitants construits avec le soutien de la Banque mondiale, ce partenariat transformera l’agriculture au Bihar en améliorant la productivité et les revenus agricoles, a-t-il déclaré.

Le PDG et directeur général de Bayer CropScience, D Narain, a déclaré qu’à travers ce partenariat avec JEEViKA, BLFA vise à renforcer la chaîne de valeur agricole locale et les liens avec le marché au profit de plus de 2,5 lakh agriculteurs à travers le Bihar.

« Nous avons l’intention de doter les petits agriculteurs de conseils et de savoir-faire agronomiques pour améliorer leur productivité et leur prospérité et faire progresser la durabilité de l’agriculture », a-t-il déclaré. Le partenariat vise également à soutenir et à autonomiser les femmes petites agricultrices en élargissant l’accessibilité et les interventions sexospécifiques. Cela favorisera collectivement le travail indépendant parmi les jeunes des zones rurales et apportera des conseils agricoles fiables et indispensables, qui sont autrement inaccessibles à de nombreux petits agriculteurs, a-t-il ajouté.

Le directeur général de JEEViKA, D Balamurugan, a déclaré que les agro-entrepreneurs sont souvent sélectionnés parmi le cadre des personnes ressources du village (VRP) qui défendent le développement agricole dans les villages voisins. Cela favorise le travail indépendant des jeunes qualifiés tout en offrant des services agricoles fiables aux agriculteurs qui ont autrement un accès limité à ces services.

« Nous apprécions que les partenaires du secteur privé se soient présentés pour faire évoluer ce modèle afin de servir un plus grand nombre de la communauté agricole dans les zones de projet à travers le Bihar », a-t-il ajouté. Ensemble, BLFA et JEEViKA étendront les « systèmes à guichet unique » en formant des centres de soutien gérés par des agro-entrepreneurs dans la région, selon le communiqué.

Dans le cadre de ce partenariat, environ 500 centres de services aux entrepreneurs agricoles seront mis en place pour soutenir 2 500 villages et plus de 2,5 agriculteurs Lakh à travers l’État, chaque centre desservant un groupe de 5 à 8 villages.

JEEViKA soutiendra les centres à travers leur programme de vulgarisation communautaire et donnera accès à leur écosystème d’agro-entrepreneurs.

Better Life Farming (BLF) est une alliance mondiale multipartite, qui travaille avec des partenaires de toute la chaîne de valeur agricole pour aider les petits agriculteurs des économies en développement à augmenter les rendements des cultures et les revenus agricoles. Lancée à l’échelle mondiale en avril 2018, la BLF Alliance compte des partenaires mondiaux parmi lesquels Bayer, IFC et Netafim.

En Inde, la BLF Alliance travaille avec d’autres partenaires locaux, notamment Yara Fertilizers, DeHaat, AgriBazaar, Big Basket, Axis Bank et Tata Trusts, pour développer un écosystème agricole complet.

