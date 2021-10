Quiconque cherche à prouver que Master Chief est son idole ferait mieux de se procurer le nouveau Halo bling du joaillier streetwear King Ice.

Oui, Halo bling incrusté de diamants, juste à temps pour le lancement de Halo Infinite en décembre. Il existe plusieurs colliers disponibles dans la collection Halo X King Ice, y compris une épée à énergie, un casque Master Chief, l’armure spartiate de Master Chief et Needler – quelqu’un veut-il me repérer le casting de ce dernier? Le Needler a toujours été bon, d’accord ? Ne vous sentez pas obligé de le faire, car ces colliers vont de 100 $ à 149 $ US.

Découvrez la collection Halo de King Ice ci-dessous.

Assez de bling pour tout le Ring. Découvrez quatre nouveaux pendentifs mettant en vedette le héros et les armes emblématiques de Halo, directement de l’équipe de @officialkingice. 💎 https://t.co/XuJUIWQkck pic.twitter.com/6OmN0i7rez – Halo Gear (@HaloGear) 14 octobre 2021

« Assez de bling pour l’ensemble de l’anneau » est la meilleure comptine sur le thème de Halo que quelqu’un ait jamais inventée, soit dit en passant.

Snark mis à part, ceux-ci n’ont pas l’air mal du tout. Et il semble que beaucoup seraient d’accord, car le collier Energy Sword est déjà épuisé ! Alors agissez vite si vous êtes même légèrement intéressé par cet équipement.

La collection Halo X King Ice fait probablement partie de l’engouement marketing auquel nous sommes sur le point d’assister dans le cadre de la préparation de la sortie de Halo Infinite. Par coïncidence, Halo: The Master Chief Collection vient de recevoir sa dernière mise à jour saisonnière cette semaine également.

Libérez votre guerrier intérieur. La saison 8, Mythic, est officiellement arrivée en tant que dernière mise à jour gratuite pour Halo : The Master Chief Collection. ⚔️ https://t.co/GMruCNxVfs pic.twitter.com/c5qJGEgybY – Halo (@Halo) 13 octobre 2021

Il y a un jeu de mots quelque part ici, je le jure.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

