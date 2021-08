Le bloc à l’allure loufoque de Tim Tebow a fait beaucoup de blagues aux fans

Tim Tebow, l’ancien QB de 34 ans qui n’a pas joué dans la NFL depuis neuf ans et tente de faire son retour dans la ligue en tant qu’ailier rapproché, a fait ses débuts avec les Jaguars hier soir à Jacksonville.

Tebow a joué 16 snaps au total et n’avait pas de cible ni de capture dans la défaite des Jaguars. Il n’a pas non plus fait d’apparition dans les équipes spéciales. C’était un début lent pour un gars qui ressemblait à un joueur de 34 ans qui n’a pas joué dans la ligue depuis neuf ans et qui n’a jamais joué en tight end.

Il a cependant eu un moment viral lorsque ce bloc s’est allumé sur Twitter :

« Techniquement, Tebow a fait son travail » Ah bon? pic.twitter.com/OoSerEtzvx – Sportskeeda Pro Football (@SKProFootball) 15 août 2021

Cela ressemblait à une de ces fois où un QB essaie de lancer un bloc sans vraiment savoir comment lancer un bloc.

Les fans ont eu beaucoup de blagues :